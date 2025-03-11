Караник: наука, социальная сфера всегда находятся в зоне пристального внимания Президента
И о том, какие результаты показывают ученые, которые получили государственную поддержку на высшем уровне. В Национальной академии наук оценили предварительные результаты научных исследований, для выполнения которых были предоставлены гранты Президента. Их получили 58 проектов в сферах медицины, образования, науки, культуры и молодежной политики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они направлены на совершенствование учебных пособий, разработку новых методов диагностики и лечения заболеваний, создание средств связи и механизмов защиты космических аппаратов. Проекты предполагают также реализацию новаторских творческих инициатив. Результаты многих исследований уже внедрены в экономику. Некоторые из них будут использованы при выполнении государственных научно-технических программ.
Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:
В нашей стране наука, социальная сфера всегда находятся в зоне пристального внимания со стороны Президента. Выделение грантов по этим направлениям позволяет поддержать молодых талантливых ученых и обеспечить им финансирование и административную поддержку для внедрения их разработок. Многие инновационные разработки, я уверен, лягут в основу больших проектов, которые позволят нам заявить о себе не только в рамках Республики Беларусь, но и на внешней арене.
Гранты Президента Беларуси предоставляют ежегодно уже более 10 лет. Их назначают по результатам открытого конкурса. Учитывают в первую очередь актуальность проектов, их значимость и перспективы практического применения. Эта мера господдержки направлена на выявление и стимулирование талантливых специалистов в приоритетных для страны областях.