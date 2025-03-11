«Мисс доброе сердце» – почему эта номинация занимает особое место в конкурсе «Мисс Минск – 2025»?

Борьба за титул «Мисс Минск – 2025» продолжается! В этом году организаторы конкурса уделили внимание социальной инициативе. Доброта и забота о других способны оставить глубокий след в сердцах людей. Поэтому среди восьми заявленных номинаций – «Мисс доброе сердце» занимает особое место.

Татьяна Иванова, режиссер конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Это такая коллаборация. И спортивная девушка должна быть, и заниматься благотворительностью, и красивые внешние данные. Многие девушки подготовили свои благотворительные проекты, презентации, и я лично была очень счастлива. Потому что я считаю, что тема благотворительности должна развиваться и о ней нужно говорить.

Многие из девушек активно вовлечены в волонтерство и сегодня представили членам жюри свои проекты, которые направлены на улучшение жизни, помощь тем, кто в ней нуждается, а также поговорили о важных социальных проблемах. Каждая из девушек поделилась своими идеями о том, как можно сделать мир вокруг лучше.

Софья Федоренко, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Этот титул мне нравится больше остальных, потому что это является важной частью моей жизни. Я состою в волонтерских организациях, и мы помогаем в основном детям, но также это развивает и наши способности. В целом, это направлено на репродуктивное здоровье, здоровый образ жизни. И, конечно, важной частью является экология.

Анна Рогозик, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

С родителями с детства начали вести волонтерскую деятельность с животными. Я периодически езжу к пожилым людям, для них мы с мамой готовим пирог, с ними танцуем, вспоминаем молодость, поем, чтобы поднять и придать им положительные эмоции.

Христина Чопко, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Я состою в волонтерском отряде «Экофарм» в рамках своего университета. Я хочу призвать всех людей, чтобы они обращались в аптеки, медицинские учреждения и не выбрасывали лекарственные средства с истекшим сроком годности, а сдавали их в специальные места сбора.