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«Мисс доброе сердце» – почему эта номинация занимает особое место в конкурсе «Мисс Минск – 2025»?

11 марта 2025 17:08
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Борьба за титул «Мисс Минск – 2025» продолжается! В этом году организаторы конкурса уделили внимание социальной инициативе. Доброта и забота о других способны оставить глубокий след в сердцах людей. Поэтому среди восьми заявленных номинаций – «Мисс доброе сердце» занимает особое место.

«Мисс доброе сердце» – почему эта номинация занимает особое место в конкурсе «Мисс Минск – 2025»?-2

Татьяна Иванова, режиссер конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Это такая коллаборация. И спортивная девушка должна быть, и заниматься благотворительностью, и красивые внешние данные. Многие девушки подготовили свои благотворительные проекты, презентации, и я лично была очень счастлива. Потому что я считаю, что тема благотворительности должна развиваться и о ней нужно говорить.

«Мисс доброе сердце» – почему эта номинация занимает особое место в конкурсе «Мисс Минск – 2025»?-4

Многие из девушек активно вовлечены в волонтерство и сегодня представили членам жюри свои проекты, которые направлены на улучшение жизни, помощь тем, кто в ней нуждается, а также поговорили о важных социальных проблемах. Каждая из девушек поделилась своими идеями о том, как можно сделать мир вокруг лучше.

«Мисс доброе сердце» – почему эта номинация занимает особое место в конкурсе «Мисс Минск – 2025»?-6

Софья Федоренко, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Этот титул мне нравится больше остальных, потому что это является важной частью моей жизни. Я состою в волонтерских организациях, и мы помогаем в основном детям, но также это развивает и наши способности. В целом, это направлено на репродуктивное здоровье, здоровый образ жизни. И, конечно, важной частью является экология.

«Мисс доброе сердце» – почему эта номинация занимает особое место в конкурсе «Мисс Минск – 2025»?-8

Анна Рогозик, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
С родителями с детства начали вести волонтерскую деятельность с животными. Я периодически езжу к пожилым людям, для них мы с мамой готовим пирог, с ними танцуем, вспоминаем молодость, поем, чтобы поднять и придать им положительные эмоции.

«Мисс доброе сердце» – почему эта номинация занимает особое место в конкурсе «Мисс Минск – 2025»?-10

Христина Чопко, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Я состою в волонтерском отряде «Экофарм» в рамках своего университета. Я хочу призвать всех людей, чтобы они обращались в аптеки, медицинские учреждения и не выбрасывали лекарственные средства с истекшим сроком годности, а сдавали их в специальные места сбора.

«Мисс доброе сердце» – почему эта номинация занимает особое место в конкурсе «Мисс Минск – 2025»?-12

Члены жюри были тронуты проектами участниц. Финалистки не просто борются за корону, но и показывают, как важно протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается.

Подробности в видео.

# Мисс Минск # Конкурс красоты

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