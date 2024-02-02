Серию городских квестов организовали для школьников в Витебске

Разгадать «Віцебскія таямніцы» приглашают школьников на городских краеведческих квестах. Увлекательное мероприятие стартовало в городе на Двине для учащихся 6-7 классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разгадать «Віцебскія таямніцы» приглашают школьников на городских краеведческих квестах. Увлекательное мероприятие стартовало в городе на Двине для учащихся 6-7 классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Витебский областной дворец детей и молодежи разработал двухчасовой маршрут, где предстоит найти объекты, связанные с историей города, деятельностью знаменитых земляков, а также выполнить задания. Единая классификация видов туризма в нашей стране действует с 2023 года. В числе 13 приоритетных видов и образовательный туризм.
Марина Масташова, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Он в себя включает не только привлечение сюда, на образовательные мероприятия, на учебу, участие в различных семинарах, конференциях, конгрессах иностранных граждан, но и проведение всевозможных туристических мероприятий для наших соотечественников, прежде всего для обучающихся, школьников и студентов.
Тема квестов в Витебске новая каждый месяц. Первый посвящен истории архитектуры. Победу в нем оспаривают представители трех десятков учреждений образования. Финальный этап посвятят 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.