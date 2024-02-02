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Серию городских квестов организовали для школьников в Витебске

02 февраля 2024 07:35
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Разгадать «Віцебскія таямніцы» приглашают школьников на городских краеведческих квестах. Увлекательное мероприятие стартовало в городе на Двине для учащихся 6-7 классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серию городских квестов организовали для школьников в Витебске-1

Витебский областной дворец детей и молодежи разработал двухчасовой маршрут, где предстоит найти объекты, связанные с историей города, деятельностью знаменитых земляков, а также выполнить задания. Единая классификация видов туризма в нашей стране действует с 2023 года. В числе 13 приоритетных видов и образовательный туризм.

Серию городских квестов организовали для школьников в Витебске-4

Марина Масташова, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Он в себя включает не только привлечение сюда, на образовательные мероприятия, на учебу, участие в различных семинарах, конференциях, конгрессах иностранных граждан, но и проведение всевозможных туристических мероприятий для наших соотечественников, прежде всего для обучающихся, школьников и студентов.

Серию городских квестов организовали для школьников в Витебске-7

Тема квестов в Витебске новая каждый месяц. Первый посвящен истории архитектуры. Победу в нем оспаривают представители трех десятков учреждений образования. Финальный этап посвятят 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

# Развлечения # общество # Новости Витебска и Витебской области

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