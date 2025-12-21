«Борьба за жизнь каждого подростка для меня была принципиально важна» – Чемоданова о первых подопечных

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова.

Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Иногда добрым словом, а иногда и могла их зажать в какой-то момент и сказать, что или так, или у тебя нет больше шансов. Ты просто дома жить не сможешь вообще, у тебя будет другой дом, надо выбирать. Борьба за жизнь каждого подростка для меня была принципиально важна. Я понимала, что многое в судьбе этого человека, будущего взрослого человека, зависело от того, какое я буду принимать решение по отношению к нему. И вот здесь я для себя каждый раз задавала самый главный вопрос – как не навредить?

Александр Осенко:

А были радикальные меры, за которые вам сейчас неудобно? Может, вы считаете, что где-то перегнули палку, можно было бы по-другому?

Ольга Чемоданова:

Я не вспомню, чтобы я пожалела о чем-то. Нет, скорее, были другие, что не вовремя. Не вовремя пришла. Я не хочу рассказывать о трагических случаях, которые я действительно переживала как личную трагедию, когда уходили дети из жизни. Я каждый раз думала о том, почему я не пришла вовремя.