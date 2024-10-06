Лукашенко приказал исключить бюрократию среди педагогов. Как это реализуют, ответил министр образования

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Иванец. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

На педагогическом совете Президент вам лично поручил, и зал поддержал это предложение овациями, исключить бюрократию среди педагогов. Как это будет реализовываться?

Андрей Иванец, министр образования Республики Беларусь:

В настоящее время мы спрашиваем у педагогов, что излишнего в документообороте, чтобы понять. Мы прекрасно понимаем, что определенного рода документооборот в любом случае должен быть в школе, но в том объеме, неизбыточном, который необходим для организации образовательного процесса – как обучения, так и воспитания. Я думаю, что мы эту задачу решим, потому что она не нова. На прошлом педагогическом совете были приняты достаточно серьезные решения, на уровне постановления Совмина, постановления Министерства образования, документами, которыми регламентирован конкретный перечень тех документов, которые должен вести классный руководитель, обычный учитель. Александр Осенко:

Это достойно, когда лидер нации обращает внимание на подрастающее поколение. Какими мы воспитаем наших детей, как мы займем их умы, так и будет развиваться наша страна.