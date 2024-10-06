Президент поздравил педагогов Беларуси с профессиональным праздником

6 октября поздравления звучат в адрес тех, кто посвящает свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения. Сегодня в Беларуси День учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот праздник отмечают люди самой благородной, ответственной и уважаемой профессии в мире, продолжающей тысячелетнюю историю подвижничества и наставничества, отметил глава государства.

Воспитателям, учителям, преподавателям, ветеранам педагогического труда Президент адресовал слова благодарности за верность призванию, доброе и внимательное отношение к юному поколению, высокий профессионализм и сохранение лучших традиций отечественного образования.