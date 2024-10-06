Прямой эфир

Президент поздравил педагогов Беларуси с профессиональным праздником

06 октября 2024 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

6 октября поздравления звучат в адрес тех, кто посвящает свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения. Сегодня в Беларуси День учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот праздник отмечают люди самой благородной, ответственной и уважаемой профессии в мире, продолжающей тысячелетнюю историю подвижничества и наставничества, отметил глава государства.

Воспитателям, учителям, преподавателям, ветеранам педагогического труда Президент адресовал слова благодарности за верность призванию, доброе и внимательное отношение к юному поколению, высокий профессионализм и сохранение лучших традиций отечественного образования.

Президент поздравил педагогов Беларуси с профессиональным праздником-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, успешно внедряя самые прогрессивные технологии в обучение и воспитание, повышая престиж и значимость образовательной сферы, вы сделаете все, чтобы принцип «школа – это храм, а педагог – святое» стал главным ориентиром для каждого – учеников, родителей, учителей.

# Праздничные даты

Другие новости рубрики

Все новости
Министр образования признался, что самым тяжёлым периодом в жизни была учёба в школе
06 октября 2024 07:25

Министр образования признался, что самым тяжёлым периодом в жизни была учёба в школе

Иванец рассказал, сколько времени уходит на написание одного учебника
06 октября 2024 07:20

Иванец рассказал, сколько времени уходит на написание одного учебника

По маршруту Минск – Москва запустят ещё две «Ласточки»
06 октября 2024 07:18

По маршруту Минск – Москва запустят ещё две «Ласточки»