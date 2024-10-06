Как прошла вступительная кампания – 2024? Оценил Андрей Иванец

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Иванец. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как вы оцениваете прошедшую вступительную кампанию?

Андрей Иванец, министр образования Республики Беларусь:

В этом году она прошла очень организованно. Те подходы, которые были выработаны и обсуждены всей страной, очень детально рассмотрены на совещании главы государства еще в прошлом году, в том числе и в этом году себя оправдали. Технические моменты, которые в прошлом году вызывали определенные вопросы, требовали разъяснения у нашей общественности, мы в этом году их исправили. О чем идет речь? Первое – всегда бытует мнение о том, что централизованный экзамен – это более легкие задания, чем централизованное тестирование. Чтобы полностью снять этот вопрос, в этом году мы провели централизованный экзамен и централизованное тестирование в одни и те же сроки, в одних и тех же пунктах, по одним и тем же заданиям. То есть это полностью сняло вопрос, что все-таки сложнее: централизованное тестирование или централизованный экзамен? Они абсолютно идентичны между собой. Второй вопрос, который возникал и требовал наибольших разъяснений, – как подсчитываются баллы, насколько прозрачна эта система. В этом году мы сделали систему очень прозрачной. Каждый абитуриент и каждый молодой человек, который сдавал либо ЦЭ, либо ЦТ, в своем личном кабинете увидел сканированную копию листа ответа, который он сдавал на экзамене. Таким образом он может себя полностью проверить. За часть А, за каждый правильный ответ дается один тестовый балл, за часть Б – два. Складываешь баллы, берешь переводную таблицу – получаешь свой балл на ЦЭ. Если нужно узнать, какую оценку ты получишь в аттестат, смотришь, сколько баллов соответствуют по 10-балльной шкале, чтобы поставить в аттестат.

Александр Осенко:

А как ситуация с целевиками? Добились тех результатов, которые перед собой ставили? Андрей Иванец:

Главная задача, которая стояла в планах целевого набора, – были определенные вопросы с точки зрения уровня подготовки целевиков. Некоторые люди говорили, что на целевую форму подготовки приходят менее подготовленные, но, может быть, более мотивированные. Александр Осенко:

Но там тоже конкурс. Андрей Иванец:

Безусловно. Мы сделали в этом году две принципиальных вещи. Первое – средний балл аттестата должен быть не меньше чем 7.0, чтобы в принципе иметь право подачи документов на целевую форму подготовки. Второе – мы сделали обязательный конкурс у каждого заказчика кадров для целевика. Александр Осенко:

Мы такими выступили в БГУ на журфаке. Андрей Иванец:

Они переходят на общий конкурс. Ни одно выделенное целевое место, по которому конкурс не состоялся, не пропало – перешло на общий конкурс бюджетных мест. И потом ребята могли свободно поступать на общих основаниях.