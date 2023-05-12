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В Минской области кукуруза засеяна на 65 % от плана

12 мая 2023 13:14
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Новости Беларуси. Аграрии Минской области уже засеяли 176 тысяч гектаров кукурузой. Это 65 % от плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Минской области кукуруза засеяна на 65 % от плана-1

Погода способствует темпу работ. Так, в Червенском районе под царицу полей отведено порядка 10 тысяч гектаров. Осталась треть. Здесь сформирован серьезный машинно-тракторный парк, который позволяет проводить весенний сев оперативно. Кстати, некоторые хозяйства из одиннадцати работают на последних гектарах. А вот аграрии из «Новых Зеленков» завершили сев кукурузы. 

В Минской области кукуруза засеяна на 65 % от плана-4

Наталья Сахончик, главный агроном сельхозпредприятия «Новые Зеленки»: 
Дальше мы будем заниматься подготовкой к кормоуборке. Заготовить с первого укоса 4 тысячи тонн. Сельхозземель у нас 4 056 гектар. Из них пашни – 3 612. 

В Минской области кукуруза засеяна на 65 % от плана-7

Андрей Гусарев, и. о. начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Червенского райисполкома: 
Планы на будущее – заготовка травянистых кормов, так как это основа всего сельского хозяйства, обеспечение нашего животноводства качественными кормами: как силосом, так и сенажом. 

В Минской области кукуруза засеяна на 65 % от плана-10

Есть в весенней кампании и свои лидеры. Аграрии Несвижского, Смолевичского и Борисовского района в ближайшие дни завершат сев кукурузы. 

# Посевная кампания # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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