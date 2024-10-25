Лукашенко пригласил Президента Ирана посетить Беларусь: «Буду рад вас там встретить»

Рабочая поездка главы государства в Казань на саммит БРИКС завершилась накануне. Принимая участие в заседании объединения, Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск готов к полноправному членству в БРИКС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более того, участие Беларуси расширит границы возможностей этой международной структуры, сделает ее более универсальной и всеобъемлющей.

Как отметил Александр Лукашенко, Беларусь имеет доверительные отношения с абсолютным большинством стран, представители которых приняли участие в саммите. Наработки двустороннего трека мы готовы дополнить достижениями в интеграционном формате БРИКС. Например, принять участие в создании спутниковых систем объединения. Вопросы двустороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном лидеры двух стран обсудили уже тет-а-тет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я приглашаю вас посетить Минск в удобное для вас время. Буду рад вас там встретить и обсудить вопросы наших перспектив. Тем более, между нами никогда не было закрытых тем. Я также хочу поблагодарить вас за поддержку в придании нам статуса партнера БРИКС. Мы перед вами в долгу.

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