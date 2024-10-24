Лукашенко предлагает Вьетнаму проекты по производству техники

У белорусского лидера в Казани состоялась еще одна встреча. С премьер-министром Вьетнама Александр Лукашенко говорил о необходимости создания дорожной карты сотрудничества и предложил, чтобы внешнеполитические ведомства проработали план действий по решению вопросов, которые существуют на данный момент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также Президент напомнил про идею совместного предприятия по производству белорусской техники во Вьетнаме. С последующей реализацией на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Можем начать со сборки. Почему в этом плане не сотрудничать? Это выгодно вам, это выгодно нам. И это выгодно странам, в которые мы потом будем продавать эту технику. И у Вьетнама же потребность большая, особенно в сельскохозяйственной грузовой технике. Что касается основы наших отношений, торгово-экономического сотрудничества, то в 2023 году мы достигли очень высокого уровня в сотрудничестве, наш товарооборот составил 250 миллионов долларов, даже больше.
Лукашенко на полях саммита БРИКС встретился с Президентом Ирана.