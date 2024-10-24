Лукашенко предлагает Вьетнаму проекты по производству техники

У белорусского лидера в Казани состоялась еще одна встреча. С премьер-министром Вьетнама Александр Лукашенко говорил о необходимости создания дорожной карты сотрудничества и предложил, чтобы внешнеполитические ведомства проработали план действий по решению вопросов, которые существуют на данный момент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также Президент напомнил про идею совместного предприятия по производству белорусской техники во Вьетнаме. С последующей реализацией на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.