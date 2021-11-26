Лукашенко приехал к беженцам в ТЛЦ возле «Брузгов»

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», где размещены беженцы, сообщает БЕЛТА.
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», где размещены беженцы, сообщает БЕЛТА.
Беженцы на белорусско-польской границе продолжают находиться во временном пункте размещения в транспортно-логистическом центре. Для них созданы необходимые бытовые условия, чтобы они могли обогреться, нормально переночевать, питаться. Развернута полевая баня. Оказывается медицинская помощь. Беженцам регулярно доставляют гуманитарную помощь.
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