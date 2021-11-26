Прямой эфир

Лукашенко приехал к беженцам в ТЛЦ возле «Брузгов»

26 ноября 2021 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», где размещены беженцы, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко приехал к беженцам в ТЛЦ возле «Брузгов»-1

Беженцы на белорусско-польской границе продолжают находиться во временном пункте размещения в транспортно-логистическом центре. Для них созданы необходимые бытовые условия, чтобы они могли обогреться, нормально переночевать, питаться. Развернута полевая баня. Оказывается медицинская помощь. Беженцам регулярно доставляют гуманитарную помощь.

Читайте также:

В Европарламенте обеспокоены планами Польши построить стену на границе с Беларусью

Два самолёта с беженцами вылетели из Беларуси в Ирак

Беженцам привезли наши белорусские яблоки. Как начался 19-й день на границе с Польшей?

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На лопатах жарили яичницу, а трофейный экспонат построили по приказу Гитлера. Всё это показывают в музее паровозов в Барановичах
26 ноября 2021 08:35

На лопатах жарили яичницу, а трофейный экспонат построили по приказу Гитлера. Всё это показывают в музее паровозов в Барановичах

«Необходимо «переобуть». Как подготовить авто к зиме и какой штраф грозит за езду на летней резине?
26 ноября 2021 08:20

«Необходимо «переобуть». Как подготовить авто к зиме и какой штраф грозит за езду на летней резине?

Беженцам привезли наши белорусские яблоки. Как начался 19-й день на границе с Польшей?
26 ноября 2021 08:08

Беженцам привезли наши белорусские яблоки. Как начался 19-й день на границе с Польшей?