На лопатах жарили яичницу, а трофейный экспонат построили по приказу Гитлера. Всё это показывают в музее паровозов в Барановичах

Анастасия Макеева, корреспондент:

Под стук колес мчим в Барановичи. Сегодня мы предложим семейный маршрут выходного дня, от которого все будут в восторге.

Чудо инженерной мысли. Добро пожаловать в уникальный музей железной дороги. В сосновом бору можно телепортироваться в другую эпоху. Сойти на перрон времен Российской империи и Советского Союза. 50 единиц техники выстроились как на парад.

Наталья Ольшевская, работник культурно-спортивного центра Барановичского отделения Белорусской железной дороги:

Это макет паровоза серии В, специально построенного для участка, которому исполняется 150 лет – Москва-Брест-Литовск. 16 ноября 1871 года этот паровозик протянул первый грузопассажирский состав, чем ознаменовал возникновение города Барановичи. Стал эмблемой и гербом нашего города.

Экспозиция, как захватывающий маршрут, на котором не хочется делать остановки. Техника путейцев, которые ремонтировали железнодорожное полотно и держали руку на пульсе безопасности. Богатыри-военные, современные, легендарные локомотивы. Аллея ретро – эпицентр туристов. Паровозы XIX-XX веков – звезды фотосетов. Вагоны-теплушки – во время Великой Отечественной войны в них перевозили войска и беженцев. Маленькая жизнь на колесах.

Наталья Ольшевская:

Как называется?

– Буржуйка.

– Буржуйка, совершенно верно. Везло тому, кто растапливал и поддерживал огонь, потому что рядом с ним было тепло. Как только надо было загрузить большее количество народа или чего-то, что надо было перевезти, всегда в вагоне лежали свободные доски и тут же делали настилы. Освещалось керосиновыми фонарями. Утепляли обычно войлоком, а на пол бросали солому. Всегда был запас дров и угля, здесь даже можно было приготовить нехитрую еду.

Дальше по курсу – столыпинский вагон 1928 года. Когда во время реформы бросили клич осваивать Сибирь и Дальний Восток, семьям железнодорожников выделяли по такому вагончику. Жили в тесноте, да не в обиде, перевозили лошадей и коров. Наталья Ольшевская:

Если вы когда-нибудь смотрели или читали произведение «Миколка-паровоз», семья жила в столыпинском вагоне. Как там было написано, в одной стороне стояла большая кровать деда, в другой была кухня, были вырезаны окна, стоял стол, и все.

Парим на лебедушке. Символичное название серия Л получила в честь главного конструктора Лебедянского. Хотя первоначально, в 1946-м, паровоз носил гордое имя «Победа», а на барельефе горела не звезда, а профили Сталина и Ленина. Универсальный, экономичный, скоростной Ц он играл важную роль в восстановлении страны. Новинка превзошла все ожидания, и в послевоенную десятилетку было выпущено 4 000 железных богатырей.

Наталья Ольшевская:

Кстати, лебединая песня, потому что после этой серии паровозы больше не выпускали, это была последняя серия Л. Конечно, страна переходила на теплотягу, хотя они работали еще до 1970-х. В качестве обогревающих еще работали и в 1990-е как котлы.

А эта фрау – эксклюзив 1942 года. Паровоз трофейный ТЭ-5248. Капризная дама, хоть и развивала скорость 80 километров в час, но только на хороших путях и качественном угле. Наталья Ольшевская:

Адольф Гитлер сказал придумать хороший, чтобы мог ездить. Придумали. Облегченный он за счет чего? Обычно для того, чтобы построить паровоз, нужно примерно две тонны цветных металлов. Здесь 150 килограммов. По сути, он должен был эксплуатироваться всего пять лет, но ему продлили жизнь, и этот товарищ свой срок отработал полностью – до 1999 года на станции «Лунинец». Он переставлен на наши колеса, его модернизировали, потому что колея более узкая на Западе. Путешествие можно продолжить в кабине раритетов и почувствовать себя настоящим машинистом. Техно-интерьерчик впечатляет детей и взрослых.

Анастасия Макеева:

И кочегары мы, и плотники. Здесь находилась так называемая кухня, где хранили уголь. И задача помощника машиниста была в том, чтобы забросить корм как можно дальше и веерно – так, чтобы пар распределился равномерно, а поезд летел как ласточка.

Наталья Ольшевская:

Каким образом шуфель и яйца были связаны?

– Сковорода.

– Верно. Лопату разогревали, разбивали яйца, получалась яичница на лопате – железнодорожное блюдо. И мы подготовили деликатес для туристов. Гвоздь программы – катание на дрезине. Карета подана. Полетели.

– Управление с помощью рычага.

– Как на качелях. Как впечатления?

– Маленькая скорость.

– Ну какой белорус не любит быстрой езды?

– А у меня невероятные ощущения. Экскурсия по рельсам истории может длиться четыре часа. В сокровищнице техники уже побывали немцы, американцы, мексиканцы. Это бренд Беларуси. Здесь свой космос.

Я тут уже раз третий. Из Минска проезжаем мимо, заходим. Мощь! Вот этот состав для очистки снега очень мощный.

– Мне понравился вот этот паровоз.

– Самому хотелось бы прокатиться?

– Да.

Очень круто, очень здорово. Музей действительно стоящий.