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В Европарламенте обеспокоены планами Польши построить стену на границе с Беларусью

26 ноября 2021 07:39
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В Европарламенте выразили недовольство планами Польши построить стену на границе с Беларусью. Там сомневаются, что выделенные Варшаве 114 миллионов евро для урегулирования ситуации пойдут по назначению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Европарламенте обеспокоены планами Польши построить стену на границе с Беларусью-1

Сам приграничный кризис евродепутаты назвали «гуманитарной трагедией», признав зверское отношении к беженцам со стороны польских военных. В связи с этим парламент призвал Еврокомиссию обеспечить соблюдение прав человека в отношении мигрантов и недопущение применения к ним насилия.  

В Европарламенте обеспокоены планами Польши построить стену на границе с Беларусью-4

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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