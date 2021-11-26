В Европарламенте обеспокоены планами Польши построить стену на границе с Беларусью

В Европарламенте выразили недовольство планами Польши построить стену на границе с Беларусью. Там сомневаются, что выделенные Варшаве 114 миллионов евро для урегулирования ситуации пойдут по назначению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европарламенте выразили недовольство планами Польши построить стену на границе с Беларусью. Там сомневаются, что выделенные Варшаве 114 миллионов евро для урегулирования ситуации пойдут по назначению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сам приграничный кризис евродепутаты назвали «гуманитарной трагедией», признав зверское отношении к беженцам со стороны польских военных. В связи с этим парламент призвал Еврокомиссию обеспечить соблюдение прав человека в отношении мигрантов и недопущение применения к ним насилия.