«Необходимо «переобуть». Как подготовить авто к зиме и какой штраф грозит за езду на летней резине?

Зима на пороге. А значит, самое время задуматься о сезонном тюнинге любимого авто. Простая подготовка «ласточки» к холодам продлит срок службы личного транспорта и сделает вождение еще более безопасным.

Андрей Чапко, директор автосервиса:

Первым делом нужно поменять покрышки и проверить тормозную систему. Зимой вы столкнетесь с гололедом на дорогах, поэтому нужно убедиться, что все четыре колеса тормозят равномерно. Исправная тормозная система поможет вовремя среагировать на скользком покрытии и избежать заноса. Затем необходимо проверить воздушный фильтр и уровни технических жидкостей: антифриза, тормозной жидкости, залить зимний омыватель, проверить уровень жидкости гидроусилителя руля и заменить масло.

Заранее проверьте, насколько хорошо дует «печка». Если температура воздуха ниже ожидаемой, проблему стоит искать в вентиляторе или салонном фильтре, который мог забиться пылью за лето. Чтобы не простудиться в собственном автомобиле, не откладывайте визит на СТО.

Андрей Чапко:

Проверяем аккумулятор. Холод резко увеличивает потребление электричества, а способности батареи, наоборот, уменьшает. В итоге однажды утром стартер просто не сможет запустить холодный двигатель. Аккумуляторную батарею можно проверить в автосервисе либо самостоятельно. Если проверять самостоятельно, то необходимо обратить внимание на уровень электролита и его плотность, замерить напряжение аккумуляторной батареи и ток под нагрузкой.

Не поленитесь заменить «дворники». Щетки зимой работают намного интенсивнее. А если на лобовом стекле имеются сколы, одним морозным утром они могут превратиться в трещины. Незначительные повреждения легко заделать на автостанции. Своевременный мини-ремонт обойдется куда дешевле, чем замена всего стекла.

Андрей Чапко:

В уходе нуждаются и резинотехнические изделия. Это уплотнители стекол, дверей, крышки багажника, капота. Эти резинки следует обработать силиконовой смазкой, которая убирает влагу и делает резину более эластичной. На всякий случай эту обработку лучше повторять каждый раз после мойки автомобиля. Не стоит тянуть резину. «Переобуйте» машину как можно скорее. Зимний комплект шин – не прихоть Госавтоинспекции, а простая мера безопасности.

Александра Косаревская, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

С 1 декабря для участия в дорожном движении необходимо «переобуть» свое транспортное средство в зимние шины. За невыполнение данного требования законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины. Если же данное правонарушение совершено повторно в течение года, то штраф составит от 2 до 5 базовых величин.