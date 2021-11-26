Два самолёта с беженцами вылетели из Беларуси в Ирак

Накануне вечером, 25 ноября, и в ночь на сегодня в Ирак вылетели два борта – один в районе 10 вечера, второй около 3 ночи. В общей сложности еще около 600 беженцев покинули Беларусь. Все возвращаются домой добровольно. В разрешении миграционного кризиса, созданного нам Европой, официальный Минск последовательно выполняет договоренности. В это же время ЕС пока бездействует в данной ситуации.