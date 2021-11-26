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Два самолёта с беженцами вылетели из Беларуси в Ирак

26 ноября 2021 07:11
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Новости Беларуси. Для эвакуации беженцев готовятся еще два рейса. Полеты планируются по маршруту Минск – Эрбиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Два самолёта с беженцами вылетели из Беларуси в Ирак-1

По информации Национального аэропорта, ближайший самолет ожидают вечером 27 ноября. Как сообщил консул Ирака в России и Беларуси, больше тысячи иракских граждан выразили желание вернуться на родину.  

Два самолёта с беженцами вылетели из Беларуси в Ирак-4

Накануне вечером, 25 ноября, и в ночь на сегодня в Ирак вылетели два борта – один в районе 10 вечера, второй около 3 ночи. В общей сложности еще около 600 беженцев покинули Беларусь. Все возвращаются домой добровольно. В разрешении миграционного кризиса, созданного нам Европой, официальный Минск последовательно выполняет договоренности. В это же время ЕС пока бездействует в данной ситуации.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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