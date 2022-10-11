У каждого растения есть свои противопоказания. Какие травяные чаи полезно пить осенью?

Согреем осень букетом ароматных трав и заварим чаек на здоровье. В сезон вирусов и простуд особенно важно укреплять иммунитет. На какие растения сделать ставку? Разберемся с экспертами.

Мария Малышко, врач-терапевт:

Мы добавляем такие травы, как иван-чай, облепиху, эхинацею. Есть еще один вариант – таволга, иван-чай и лист брусники. Можно также добавлять ягоды в эти составы. Например, ягода клюква послужит источником флавоноидов и витамина С. Вкусный осенний противовирусный чай – это таволга, лист смородины, можно добавить немножко имбиря и корицы, тогда получится согревающий приятный напиток.

Антонина, травница:

Иван-чай можно смешивать с любыми травками. Простудное заболевание – липа, малина, ромашка – хорошая успокоительная травка, для кишечника хорошая травка. Иссоп от простуды. Магия в каждом глотке. Невероятный вкус придадут ферментированные листочки вишни и земляники. Сушеные яблоки, цитрусы добавят терпкую кислинку. Шиповник, красная рябина, облепиха – живой источник витамина С. Старайтесь не смешивать много компонентов, иначе потеряется вкус. И обязательно чередуйте отвары. В идеале менять чайные сеты каждый месяц. За это время организм успевает получить максимальную пользу.

Мария Малышко:

Добавляем все травы в равных пропорциях, потом одну столовую ложку заливаем 400 миллилитров кипятка, настаиваем час и принимаем, примерно 500 миллилитров в день – это оптимальное количество чая для взрослого человека. Чтобы действующие вещества из этого плода из облепихи либо из клюквы перешли в воду, их нужно заваривать именно в термосе. Зеленая аптечка. Душица, мелисса, мята успокоят. Чабрец снимет головную боль. Китайский лимонник взбодрит. У каждой травушки свои чудо-свойства. И все же экспериментировать не нужно. Чтобы подобрать чайную капсулу, лучше проконсультироваться с фитотерапевтом или вашим лечащим врачом с учетом давления, хронических заболеваний и других особенностей.

Мария Малышко:

У каждого растения есть противопоказания. Например, та же клюква, аккуратно относимся, когда есть вопросы по гастриту или желудку. Для тех людей, у которых снижено давление, мы аккуратно подходим к выбору иван-чая, мелиссы, потому что они могут снижать еще больше давление. Хранить дары природы лучше всего в бумажных пакетах или стеклянных баночках. Металлические контейнеры могут окисляться и давать ненужную горчинку. И напоследок мы приготовили рецепт красоты и гармонии. Мария Малышко:

Лучший чай для красоты – это чай, который обладает успокаивающими свойствами, потому что когда мы спокойны, то и самочувствие наше лучше, тогда сопротивляемость бактериям, вирусам больше. Выбираем репешок, фиалка – прекрасное растение, которое хорошо для женского чая.