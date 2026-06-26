Противоэпидемические меры – почему нельзя заразиться от денег из банкомата-ресайклера, объяснил эксперт

Во время эпидемий или пандемий, как это было при вспышке коронавируса, банкноты проходят настоящий карантин. Поступившие в хранилище купюры отстаиваются 14 дней и лишь потом пускаются в оборот. Это гарантирует гибель всех находящихся на них вирусов. Сейчас в банках существует практика, при которой выдаваемые и загружаемые деньги не смешиваются, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Андрей Лозейко, исполнительный директор банка:

Вы наверняка видите, появляются такие красивые большие банкоматы с большим окошком, куда можно положить денежные средства и достать оттуда. Это называется банкомат-ресайклер. Вы помещаете банкноты в устройство, они пересчитываются и размещаются в банкомате. Есть от четырех до восьми кассет. Что такое кассета? Это такой маленький сейф, ящичек, куда складываются банкноты. Если у нас кассета 200 рублей, 100 рублей, 50 рублей и 20 рублей, а вы принесли 500, 10 и 5. Ни одна из этих банкнот не попадет в кассету и не будет доступна для выдачи. Они попадут в депозитарную кассету или в сбросовую кассету. То есть это отдельная кассета, которая работает только на прием, не работает на выдачу.

Конечно, такое распределение создается в первую очередь из-за банковских нюансов, но при этом играет противоэпидемическую роль. Хотя на самом деле деньги не такие грязные.