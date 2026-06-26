200 гульденов Кюрасао и Синт-Мартена – рассказываем о самых красивых банкнотах
Сегодня национальная валюта наравне с гербом, флагом и гимном – неотъемлемый атрибут каждого суверенного государства. В нашей стране это белорусский рубль, обозначаемый международным кодом и имеющий официальный символ. Это высокотехнологичное произведение искусства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
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В мире существует рейтинг красоты и эстетики национальных валют. Звание «Банкнота года-2025» получил денежный знак номиналом 200 гульденов Кюрасао и Синт-Мартена, второе место заняла купюра 5 долларов Фиджи, третье – 100 квач Замбии. Купюры больше напоминают акварели, чем денежные средства. Каждая из них изображает историю, быт людей, флору и фауну государства. К тому же изготовлены они не из бумаги.
Илья Шталенков, эксперт-нумизмат:
По использованию в обращении пластиковых денег – они активно используются в некоторых восточных и африканских странах. То есть где очень агрессивная среда, монеты и банкноты изнашиваются. Пластик в данном случае является хорошим заменителем. Это тоже защищенные технологии. Возможно, у нас когда-нибудь это будут пытаться внедрить.
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