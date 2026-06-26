200 гульденов Кюрасао и Синт-Мартена – рассказываем о самых красивых банкнотах

Сегодня национальная валюта наравне с гербом, флагом и гимном – неотъемлемый атрибут каждого суверенного государства. В нашей стране это белорусский рубль, обозначаемый международным кодом и имеющий официальный символ. Это высокотехнологичное произведение искусства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Противоэпидемические меры – почему нельзя заразиться от денег из банкомата-ресайклера, объяснил эксперт

В мире существует рейтинг красоты и эстетики национальных валют. Звание «Банкнота года-2025» получил денежный знак номиналом 200 гульденов Кюрасао и Синт-Мартена, второе место заняла купюра 5 долларов Фиджи, третье – 100 квач Замбии. Купюры больше напоминают акварели, чем денежные средства. Каждая из них изображает историю, быт людей, флору и фауну государства. К тому же изготовлены они не из бумаги.