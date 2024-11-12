Прямой эфир

Лукашенко 12 ноября выступит на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата

12 ноября 2024 06:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата. Он проходит в Азербайджане. Белорусский лидер прибыл в Баку 11 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко 12 ноября выступит на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата-2

Климатическая конференция под эгидой ООН – ежегодное мероприятие. В 2023-м глобальный форум принимал Дубай. Его участниками стали представительные делегации из более чем 150 стран. В том числе Беларусь. 12 ноября также запланировано выступление Президента. Александр Лукашенко обозначит национальную позицию по вопросам повестки дня, связанным с изменением климата и мерами, которые международное сообщество должно предпринять для решения возникающих в этой сфере вызовов.

Лукашенко 12 ноября выступит на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата-4

Такого рода международные площадки – хороший шанс обсудить не только утвержденную повестку. Это также возможность обменяться мнениями с зарубежными коллегами. Накануне Александр Лукашенко провел переговоры с Ильхамом Алиевым.

О рабочем графике белорусского лидера сообщил министр иностранных дел. 

Всемирный саммит по борьбе с изменением климата принимает Бакинский олимпийский стадион. Продлится форум до 22 ноября.

# Международная политика # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси повысят социальную защищенность ветеранов и пострадавших от войн лиц – указ Президента
11 ноября 2024 19:54

В Беларуси повысят социальную защищенность ветеранов и пострадавших от войн лиц – указ Президента

Технический прогресс Беларуси – какие успехи есть уже и над чем нужно работать? Обсудили эксперты
11 ноября 2024 19:06

Технический прогресс Беларуси – какие успехи есть уже и над чем нужно работать? Обсудили эксперты

Услышали всех! С какими вопросами обращались жители Витебской области к сенаторам?
11 ноября 2024 19:06

Услышали всех! С какими вопросами обращались жители Витебской области к сенаторам?