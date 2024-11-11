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В Беларуси повысят социальную защищенность ветеранов и пострадавших от войн лиц – указ Президента

11 ноября 2024 19:54
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В Беларуси будет повышена социальная защищенность ветеранов и пострадавших от войн лиц. Соответствующий указ подписал Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси повысят социальную защищенность ветеранов и пострадавших от войн лиц – указ Президента-2

В частности, ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным орденами или медалями СССР за безупречную воинскую службу в тылу, предусмотрено увеличение размера ежемесячного повышения к пенсии до 250 % минимальной пенсии по возрасту. Награжденным за самоотверженный труд в тылу – до 100 %. Бывшим узникам фашизма предусмотрены бесплатно: обеспечение лекарствами и техническими средствами соцреабилитации, санаторно-курортное лечение. Ветеранам боевых действий на территориях других государств установлено снижение пенсионного возраста на пять лет и ряд других льгот.

# Государственная социальная политика # ветераны # Александр Лукашенко

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