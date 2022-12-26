Самый яркий показатель сотрудничества между странами – активизация контактов на самом высоком уровне, между главами государств. Укрепляется тесное экономическое, гуманитарное, военно-политическое сотрудничество. Все позитивные достижения в рамках союзного строительства Беларуси и России переносятся на платформу СНГ.

Новости Беларуси. Подвести итоги уходящего года и обсудить планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных сферах. 26 декабря Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ, которая состоится в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туда глава государства прибыл накануне из Москвы.

А от встречи, которая пройдет в эти дни, также ожидают, что она придаст дополнительный импульс взаимодействию. Встреча президентов без галстуков состоится сегодня во второй половине дня в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина. Это историческое здание Синода на Сенатской площади. Здесь часто проходят подобного рода встречи и саммиты. Предновогодние встречи глав государств уже стали хорошей традицией и обходятся без долгих речей. Собраться в Санкт-Петербурге в конце года президент России Владимир Путин пригласил коллег еще на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке 9 декабря. Помимо общения в многостороннем формате, у лидеров будет возможность обсудить и двусторонние вопросы. Как отмечают эксперты, важен не формат встреч, а их результативность.

Напомним, что предыдущая официальная встреча лидеров СНГ состоялась в ноябре текущего года в Астане. По ее итогам был подписан ряд документов о сотрудничестве в различных отраслях. Тогда главы государств и получили приглашение погостить в Северной столице России.