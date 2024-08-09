Почему появляются милиумы и насколько они опасны? Разобрались с дерматологом

Милиум – это поверхностная киста сальной железы, которая обычно образуется под кожей лица, особенно в области век и щек. Милиум не является воспаленным или инфекционным образованием, а просто отражает нарушение процессов, отвечающих за нормальную выработку и выведение жира из кожи.
Витава Брель, дерматолог медицинского центра «Нордин»:
Визуально они выглядят молочно-белого цвета как плотные узелки. Милиумы бывают первичные и вторичные. Первичные возникают после воздействия солнца.
Появление милиумов обычно связано с повышенной секрецией сала, неправильным уходом за кожей, гормональными изменениями, а также с обструкцией сальных желез. Иногда милиумы могут появиться в результате применения некачественной косметики.
Витава Брель:
Вторичные являются одним из симптомов кожных заболеваний, например, угревой болезни. Возраст возникновения милиумов может быть разный. Они могут быть и у детей до наступления полового созревания. Как правило, они не требуют никакого лечения, они самостоятельно в течение нескольких месяцев могут разрешаться. У взрослых милиумы могут возникать из-за неправильного ухода за кожей. Это может быть недостаточное очищение или использование плотных кремов.
Питание также может оказать влияние на появление милиумов. Слишком жирная, сладкая или острая пища может способствовать усилению секреции кожного жира, что в свою очередь может участвовать в формировании милиумов.
Витава Брель:
Если у взрослого человека наблюдается тенденция к частому появлению большого количества милиумов, в таком случае необходимо обратиться к дерматологу. При подборе домашнего ухода, как правило, корректируются средства для очищения, подбираются более легкой текстуры увлажняющие уходовые кремы. В уход дополнительно вводятся лечебные препараты, в состав которых входят кислоты.
Для диагностики милиумов врач проводит осмотр кожи, иногда с использованием дерматоскопии. Важно помнить, что самостоятельное выдавливание угрей может привести к повреждению и инфицированию образования. В случае появления милиумов рекомендуется обратиться к дерматологу для назначения грамотного лечения.
Витава Брель:
Если скорректирован домашний уход, то быстрого результата не будет, эти милиумы уйдут в течение нескольких недель. Если пациент хочет более быстрый эффект, тогда можно обратиться к косметологу, который сделает профессионально чистку лица и уберет эти милиумы. Но если причина их появления не устранена, тогда они все равно будут появляться. В первую очередь необходимо сделать акцент на домашний уход, эта проблема хорошо и легко решается.
*На правах рекламы.