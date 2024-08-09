Милиум – это поверхностная киста сальной железы, которая обычно образуется под кожей лица, особенно в области век и щек. Милиум не является воспаленным или инфекционным образованием, а просто отражает нарушение процессов, отвечающих за нормальную выработку и выведение жира из кожи.

Витава Брель: Вторичные являются одним из симптомов кожных заболеваний, например, угревой болезни. Возраст возникновения милиумов может быть разный. Они могут быть и у детей до наступления полового созревания. Как правило, они не требуют никакого лечения, они самостоятельно в течение нескольких месяцев могут разрешаться. У взрослых милиумы могут возникать из-за неправильного ухода за кожей. Это может быть недостаточное очищение или использование плотных кремов.

Появление милиумов обычно связано с повышенной секрецией сала, неправильным уходом за кожей, гормональными изменениями, а также с обструкцией сальных желез. Иногда милиумы могут появиться в результате применения некачественной косметики.

Питание также может оказать влияние на появление милиумов. Слишком жирная, сладкая или острая пища может способствовать усилению секреции кожного жира, что в свою очередь может участвовать в формировании милиумов.

Витава Брель:

Если у взрослого человека наблюдается тенденция к частому появлению большого количества милиумов, в таком случае необходимо обратиться к дерматологу. При подборе домашнего ухода, как правило, корректируются средства для очищения, подбираются более легкой текстуры увлажняющие уходовые кремы. В уход дополнительно вводятся лечебные препараты, в состав которых входят кислоты.

Для диагностики милиумов врач проводит осмотр кожи, иногда с использованием дерматоскопии. Важно помнить, что самостоятельное выдавливание угрей может привести к повреждению и инфицированию образования. В случае появления милиумов рекомендуется обратиться к дерматологу для назначения грамотного лечения.

Витава Брель:

Если скорректирован домашний уход, то быстрого результата не будет, эти милиумы уйдут в течение нескольких недель. Если пациент хочет более быстрый эффект, тогда можно обратиться к косметологу, который сделает профессионально чистку лица и уберет эти милиумы. Но если причина их появления не устранена, тогда они все равно будут появляться. В первую очередь необходимо сделать акцент на домашний уход, эта проблема хорошо и легко решается.

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