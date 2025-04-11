В Алматы завершилось заседание Совета глав МИД СНГ

2025 год станет периодом высокой деловой активности во всех сферах деятельности Содружества. Такой вывод можно сделать по итогам прошедшего в Алматы заседания Совета министров иностранных дел СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие месяцы запланирован целый цикл министерских мероприятий.

Переговоры прошли в узком и расширенном составах. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего укрепления политического диалога, противодействия современным вызовам и угрозам, расширения торгово-экономического сотрудничества, наращивания транспортно-логистического потенциала, а также развитию культурно-гуманитарных связей. По итогам заседания были приняты решения, направленные на согласование главами государств. В частности, Совет министров поддержал программу сотрудничества в сфере укрепления пограничной безопасности на внешних границах СНГ на 2026-2030 годы.

Подписан ряд документов, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы. Особо важным шагом стало утверждение документов по созданию базовых организаций Содружества в различных направлениях, включая информационную безопасность Вооруженных сил. Следующее заседание СМИД СНГ состоится 9 октября 2025 года в Душанбе. А на 10 число запланировано проведение Саммита Содружества Независимых Государств.