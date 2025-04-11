Представители Минской области приглашены во Дворец Республики на концерт-реквием «Каждый третий»

В тяжелые и трагичные годы Великой Отечественной войны сегодня, 11 апреля, перенесутся зрители концерта-реквиема «Каждый третий». Во Дворец Республики приглашена делегация Минской области. События на фронте, в гетто, судьбы жителей сожженных деревень и то, как жили люди после войны, – все это отразится в драматической театральной постановке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабное действо затрагивает самые тонкие струны души, ведь истории, связанные с войной, есть у каждой белорусской семьи. Благодаря расследованию дела о геноциде белорусского народа все больше фактов о зверствах, которые пережил наш народ, восстают из пепла. Знать об этом и помнить, что вынесли наши предки, сражаясь за свободу и независимость, должен каждый. Поэтому, по поручению Президента, на концерт-реквием приглашают представителей всех регионов. Неизменно зрители выходят из зала со слезами на глазах. Они принимают эту боль как свою.

Ведь говорят, человек умирает дважды. Первый раз, когда физически, а второй раз, когда о нем просто забывают. Поэтому мы просто не имеем права забыть и должны передавать это из поколения в поколение.

Наша задача – показать нашему поколению, нашим детям, их товарищам, чтобы их родители тоже показывали, почему у нас мирное небо над головой, почему мы можем выйти на улицу в такой чистый наш город, почему мы все такие дружные и почему Республика Беларусь – страна, известная на мировом уровне своим дружелюбием и патриотизмом.

Главная задача проекта – напомнить новому поколению, насколько хрупок мир и как важно его сберечь.