Переговоры между Минском и Исламабадом – что обсудят лидеры?
Главное политическое событие дня! 11 апреля – официальные переговоры Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Церемония встречи прошла во Дворце Независимости. Между Минском и Исламабадом сложились искренние и доверительные отношения. Контакты выстроены на всех уровнях, но необходимо поднять экономику, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты считают, что потенциал огромный. И официальный визит премьер-министра Пакистана должен придать новый импульс сотрудничеству между нашими странами. Беларусь готова увеличить экспорт товаров и делиться технологиями. В свою очередь, есть что перенять и у пакистанских партнеров. Объединение наших интересов может стать платформой для создания совместных проектов в сфере промышленности и науки.
Итак, ожидается, что в фокусе внимания будет углубление торгово-экономического сотрудничества, однако не обойдут стороной и ключевые аспекты глобальной и региональной повестки. О чем еще пойдет речь, узнаем прямо сейчас.
Наш политический обозреватель Виктория Ходосок работает во Дворце Независимости и готова поделиться деталями.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Во Дворце Независимости начинаются официальные переговоры Александра Лукашенко и Шахбаза Шарифа. Они пройдут сперва в узком формате, а после к лидерам присоединятся делегации. Мы как раз находимся в зале, где состоится встреча в широком составе. Основной акцент будет сделан на выполнении договоренностей, достигнутых в ходе официального визита нашего Президента в Исламабад в ноябре 2024-го. Напомним, тогда стороны по итогам переговоров подписали полтора десятка межгосударственных и межведомственных документов, в том числе и дорожную карту до 2027 года, что, в свою очередь, свидетельствует: партнеры готовы к долгосрочному взаимодействию.
Базой белорусско-пакистанского сотрудничества остается торгово-экономическая сфера. Товарооборот по итогам 2024 года превысил 50 миллионов долларов, но это явно не предел, учитывая, что Пакистан занимает пятое место в мире по численности населения. Речь о более чем 240 миллионах жителей. Сельское хозяйство – один из ключевых драйверов белорусско-пакистанского партнерства. Беларусь обладает передовыми агротехнологиями, а Пакистан – аграрная страна (сельское хозяйство играет большую роль в экономике государства). И в этом направлении есть перспективы, они касаются, к примеру, совместного производства тракторов.
Виктория Ходосок:
В центре внимания лидеров достаточно много и других тем, не только экономических. Стороны планируют обсудить в том числе и ключевые аспекты глобальной и региональной повестки, включая взаимодействие двух государств на международных площадках. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.
Об этом подробнее расскажем в следующем выпуске новостей.