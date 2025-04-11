Переговоры между Минском и Исламабадом – что обсудят лидеры?

Главное политическое событие дня! 11 апреля – официальные переговоры Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Церемония встречи прошла во Дворце Независимости. Между Минском и Исламабадом сложились искренние и доверительные отношения. Контакты выстроены на всех уровнях, но необходимо поднять экономику, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты считают, что потенциал огромный. И официальный визит премьер-министра Пакистана должен придать новый импульс сотрудничеству между нашими странами. Беларусь готова увеличить экспорт товаров и делиться технологиями. В свою очередь, есть что перенять и у пакистанских партнеров. Объединение наших интересов может стать платформой для создания совместных проектов в сфере промышленности и науки.

Итак, ожидается, что в фокусе внимания будет углубление торгово-экономического сотрудничества, однако не обойдут стороной и ключевые аспекты глобальной и региональной повестки. О чем еще пойдет речь, узнаем прямо сейчас.