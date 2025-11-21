Лукашенко: прекратите выполнять невостребованные исследования и создавать бесперспективную продукцию

Многие научные разработки опираются на советскую базу. С одной стороны – это плюс (результаты проверены временем), с другой – возникает вопрос – где прорывы, созданные современными учеными? На примере медицины видно, как должна работать наука – у белорусских специалистов есть передовые решения. Например, трансплантология и онкология. Такой опыт, отметил Президент, необходимо тиражировать в разных сегментах научной сферы. И ключевую роль в этом играют люди и их опыт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Академии наук необходимо сконцентрировать усилия на решении проблем реального сектора экономики. Это закон, который должен железно выполняться. В очередной раз обращаю ваше внимание (может быть, прозвучит грубо): госпрограммы – это не кормушка! Прекратите выполнять невостребованные исследования и создавать бесперспективную продукцию. Тогда вопрос с защитой диссертаций отпадет сам по себе. Каждое задание в научно-технических программах – это тема диссертации. Выполнил задание – получи научную степень.

Наполните программы такими заданиями, которые покажут результат не в далекой перспективе, а уже сегодня. И определитесь, наконец, кто должен выступать заказчиками этих программ. Как я уже заявлял, платить будем за результат! Ответственность за эффективное использование средств в полной мере лежит на ГКНТ. В следующем программном цикле ваша задача – провести жесткую, но объективную экспертизу заданий и организовать работу, нацеленную на результат, а не на распыление государственных средств. Приоритет нужно сместить на технологии, которые работают на всю экономику. Не так называемые сквозные технологии. Ни для кого не секрет, что именно они позволяют стране оставаться в авангарде глобальной гонки и избегать технологического отставания. Нужно создавать условия, при которых инвестиции в эти базовые технологии принесут максимальный эффект для всей экономики.