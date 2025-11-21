Дискомфорт и отечность в ногах – что способствует образованию тромбов, узнали у врачей

Когда вместо привычной легкости в ногах появляется дискомфорт и отечность, стопы начинают пульсировать от боли, а кожа краснеть, многие списывают эти симптомы на простую усталость. Однако такой воспалительный процесс может привести к образованию тромба.

Александр Булова, врач-флеболог медицинского центра «Нордин»: Одним из наиболее частых осложнений варикозной болезни является тромбофлебит. Если объяснять просто, то это воспаление стенки вены и образование в просвете сгустка, то есть тромба. Если трогать это руками, пальпировать, то прямо чувствуется плотный тяж или узелок – это и есть тромбированная вена воспаленная.

Наталья Шерель, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:

Способствует тромбофлебитам чаще всего малоподвижный образ жизни, перелеты на дальние расстояния. Ожирение способствует, возраст старше 60 лет еще наследственные заболевания сердечно-сосудистой системы и системы кроветворения.

Представьте себе, что внутри вены вдруг появляется маленький засор, который мешает нормальному току крови. Обычно это происходит в глубоких или поверхностных венах ног. Без своевременной помощи тромбы могут стать опасными, оторваться и попасть в легкие или сердце, вызывая серьезные осложнения.

Наталья Шерель:

Заболевание сердечно-сосудистой системы тоже является фактором риска развития тромбофлебита. Особенно если имеются какие-то нарушения ритма, в частности, мерцательной аритмии. Нужно обязательно применять профилактически препараты антикоагулянтного действия. То есть препараты, которые будут убирать маленькие тромбы, которые образуются в сосудах.