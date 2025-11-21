Прямой эфир

Дискомфорт и отечность в ногах – что способствует образованию тромбов, узнали у врачей

21 ноября 2025 12:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Когда вместо привычной легкости в ногах появляется дискомфорт и отечность, стопы начинают пульсировать от боли, а кожа краснеть, многие списывают эти симптомы на простую усталость. Однако такой воспалительный процесс может привести к образованию тромба.

Дискомфорт и отечность в ногах – что способствует образованию тромбов, узнали у врачей-2

Александр Булова, врач-флеболог медицинского центра «Нордин»:
Одним из наиболее частых осложнений варикозной болезни является тромбофлебит. Если объяснять просто, то это воспаление стенки вены и образование в просвете сгустка, то есть тромба. Если трогать это руками, пальпировать, то прямо чувствуется плотный тяж или узелок – это и есть тромбированная вена воспаленная.

Дискомфорт и отечность в ногах – что способствует образованию тромбов, узнали у врачей-4

Наталья Шерель, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:
Способствует тромбофлебитам чаще всего малоподвижный образ жизни, перелеты на дальние расстояния. Ожирение способствует, возраст старше 60 лет еще наследственные заболевания сердечно-сосудистой системы и системы кроветворения.

Представьте себе, что внутри вены вдруг появляется маленький засор, который мешает нормальному току крови. Обычно это происходит в глубоких или поверхностных венах ног. Без своевременной помощи тромбы могут стать опасными, оторваться и попасть в легкие или сердце, вызывая серьезные осложнения.

Наталья Шерель:
Заболевание сердечно-сосудистой системы тоже является фактором риска развития тромбофлебита. Особенно если имеются какие-то нарушения ритма, в частности, мерцательной аритмии. Нужно обязательно применять профилактически препараты антикоагулянтного действия. То есть препараты, которые будут убирать маленькие тромбы, которые образуются в сосудах.

Дискомфорт и отечность в ногах – что способствует образованию тромбов, узнали у врачей-6

Ношение компрессионного белья – важный элемент лечения. Компрессия помогает улучшить венозный отток и уменьшить отеки. В зависимости от состояния пациентов флеболог может рекомендовать специальные чулки или бинты. Также старайтесь чередовать отдых с легкой физической активностью. Особенно полезна ходьба, она улучшает кровообращение.

Александр Булова:
Небольшие тромбофлебиты, когда тромбируются и воспаляются притоки подкожных вен, лечатся амбулаторно. Лечение включает в себя прием венотоников и местное лечение в виде мази летом – гепарин. Более выраженные случаи тромбофлебита, когда вовлекаются не только притоки большой подкожной вены, но и стволы больших подкожных вен, требуют уже госпитализации и стационарного лечения, вплоть до оперативного вмешательства.

*На правах рекламы.

# Наталья Шерель # Медицина # Здоровье # Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
«Эффект новизны неизбежен». Психолог объяснила, как происходит профессиональное становление
21 ноября 2025 11:31

«Эффект новизны неизбежен». Психолог объяснила, как происходит профессиональное становление

Давайте без амбиций и понтов начинать работать, без науки не может быть страны – Лукашенко
21 ноября 2025 10:57

Давайте без амбиций и понтов начинать работать, без науки не может быть страны – Лукашенко

В Бангкоке назвали имя обладательницы титула «Мисс Вселенная»
21 ноября 2025 10:56

В Бангкоке назвали имя обладательницы титула «Мисс Вселенная»