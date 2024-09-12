Первые сортиментовозы МАЗ торжественно передали организациям системы Минлесхоза

По поручению Президента автопарк организаций системы Минлесхоза пополнился современной специализированной техникой МАЗ. Первая партия передана 12 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос ликвидации последствий июльского урагана остается на личном контроле Александра Лукашенко. Глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки произвести и передать лесной отрасли сортиментовозные автопоезда МАЗ. Машины предназначены для погрузки, выгрузки и транспортировки леса. За счет большого объема загрузки (одновременно автопоезд может перевозить более 50 кубометров древесины), темпы ликвидации последствий непогоды ускорятся.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Машины эти весьма производительные. Они закроют всю потребность тех ресурсов, тех регионов, в которых они будут работать. Сортиментовоз рассчитан на провоз с прицепом и закроет вопрос, который необходимо решить по вывозу древесины.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Мы ежегодно обновляем технику. Мы только сортиментовозы МАЗ закупаем. Эта техника доказала свою эффективность. Мы выражаем слова благодарности Президенту нашей страны, что в такую трудную минуту при ликвидации этой чрезвычайной ситуации, которой в истории лесного хозяйства не было. 6 миллионов кубометров надо заготовить и вывезти древесины.