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Первые сортиментовозы МАЗ торжественно передали организациям системы Минлесхоза

12 сентября 2024 17:13
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По поручению Президента автопарк организаций системы Минлесхоза пополнился современной специализированной техникой МАЗ. Первая партия передана 12 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые сортиментовозы МАЗ торжественно передали организациям системы Минлесхоза-2

Вопрос ликвидации последствий июльского урагана остается на личном контроле Александра Лукашенко. Глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки произвести и передать лесной отрасли сортиментовозные автопоезда МАЗ. Машины предназначены для погрузки, выгрузки и транспортировки леса. За счет большого объема загрузки (одновременно автопоезд может перевозить более 50 кубометров древесины), темпы ликвидации последствий непогоды ускорятся.

Первые сортиментовозы МАЗ торжественно передали организациям системы Минлесхоза-4

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Машины эти весьма производительные. Они закроют всю потребность тех ресурсов, тех регионов, в которых они будут работать. Сортиментовоз рассчитан на провоз с прицепом и закроет вопрос, который необходимо решить по вывозу древесины.

Первые сортиментовозы МАЗ торжественно передали организациям системы Минлесхоза-6

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Мы ежегодно обновляем технику. Мы только сортиментовозы МАЗ закупаем. Эта техника доказала свою эффективность. Мы выражаем слова благодарности Президенту нашей страны, что в такую трудную минуту при ликвидации этой чрезвычайной ситуации, которой в истории лесного хозяйства не было. 6 миллионов кубометров надо заготовить и вывезти древесины.

Первые сортиментовозы МАЗ торжественно передали организациям системы Минлесхоза-8

Всего организации Минлесхоза получат порядка 50 единиц новой техники. Следующую партию отправят уже в ближайшее время.

*На правах рекламы.

# МАЗ # Александр Кулик # Валерий Иванкович # Реклама

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