Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий

Белорусов ожидает повышение пенсий. Это предусмотрено указом, который 12 сентября подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже с 1 октября пенсионеры станут получать в среднем на 5 % больше. Для бюджета в масштабах государства такая прибавка обойдется в 95 миллионов рублей. Получателями трудовых пенсий в стране являются более 2,3 миллиона человек. Для каждого перерасчет проведут с учетом многих факторов.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

По предварительной оценке, в октябре средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера составит 852 рубля. У каждого пенсионера увеличение будет свое, в зависимости от продолжительности стажа и заработка до выхода на пенсию, а также выплачиваемые к пенсии надбавки, повышения и доплаты.