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Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий

12 сентября 2024 16:45
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Белорусов ожидает повышение пенсий. Это предусмотрено указом, который 12 сентября подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий-2

Уже с 1 октября пенсионеры станут получать в среднем на 5 % больше. Для бюджета в масштабах государства такая прибавка обойдется в 95 миллионов рублей. Получателями трудовых пенсий в стране являются более 2,3 миллиона человек. Для каждого перерасчет проведут с учетом многих факторов.

Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий-4

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
По предварительной оценке, в октябре средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера составит 852 рубля. У каждого пенсионера увеличение будет свое, в зависимости от продолжительности стажа и заработка до выхода на пенсию, а также выплачиваемые к пенсии надбавки, повышения и доплаты.

Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий-6

Это уже второе повышение пенсий в нынешнем году. Первое было в феврале. Тогда доход пенсионеров вырос на 10 %.

# Пенсии # Государственная политика # Елена Гоморова

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