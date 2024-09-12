Меня зовут Александр Григорьевич! Тёзка Лукашенко вспоминает, как лично общался с Президентом

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Полесье – удивительный край и на природу, и на людей. Конечно, региону серьезно досталось от аварии на Чернобыльской АЭС. Больше остальных пострадала Гомельщина. Отсюда, от Полесского радиационно-экологического заповедника до украинского Чернобыля – порядка 50 километров. Тогда судьбоносное решение, продолжать жить на этих землях или нет, каждый принимал для себя самостоятельно. Герой выпуска Александр Григорьевич Туровец в тот катастрофически сложный период для страны остался дома, помогая своим трудом, как и все те, кто принял такое же решение – выздороветь своему родному Полесью. Спустя столько лет видим – люди здесь живут абсолютно привычной жизнью. Работают, создают семьи, растят детей, за что своим Президент благодарен. Президент спросил, как меня зовут, и просто удивился!

Александр Туровец, лесник Наровлянского участка Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:

Мы готовились встречать Президента, конечно, но это было тяжко на пасеке. Получилось, что я сидел и плел корзину, занимался своим делом. А Президент проводил совещание среди министров. Потом, по окончании совещания, направился прямо ко мне. Подходит, поздоровался, спросил, как меня зовут. Я сказал – Александр Григорьевич. Он просто удивился. Получился интересный разговор у нас. Даже и представить не мог, что так вот получилось. Я видел, он приезжал в Наровлю, выступал перед нами. Но чтобы так персонально… По телевизору ты через экран видишь, а тут вживую, метр.

– Присаживайся, работай. Ты с Наровли сам?

– Да.

– А много вообще мужиков, которые этим занимаются?

– Ну, сейчас это уже ушло. Раньше да, мы занимались.

– Что, вообще один ты остался?

– Не, может, не один, я не знаю. Буду жив – внукам покажу. О семейном ремесле Александр Туровец:

Оно идет с детства по наследству. Нас в семье было четверо. И все плели корзины.

– А кто вас научил?

– Батька. Там, в принципе, и учиться нечего. Посмотрел, да и работай. На зиму дубцы заготавливали, потому что зима есть зима. Заготовишь, на поле работы нет, только сельское хозяйство дома. Ну, а вечерами корзины. Пришел со школы, помог родителям. Передавать-то некому. Уже спросом не пользуется. Кому передавать? Уже уходит, забывается. Внуки есть, буду жив еще – внукам покажу. Не все же в телефонах сидят. Есть и нормальные, без телефонов. Телефоны – это временно. Погулял-погулял, а работать, жить же надо.

– Ты занимаешься этим профессионально или от случая к случаю? Или ты, допустим, механизатор, специалист и где-то вечером плетешь корзины? Или ты индивидуальный предприниматель?

– Нет, я работаю в заповеднике. Александр Туровец:

Мы занимаемся промысловой ловлей рыбы. Ночные смены – нелегко, но привычка. Как в мои годы, уже идти на пенсии сидеть? Надо работать. Чем похож на Президента? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говорил и повторю, наше золото – это люди, талантливые и трудолюбивые. Это не комплименты, это оценка сегодняшних достижений, достижений наших с вами.