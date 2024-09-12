Прямой эфир

Меня зовут Александр Григорьевич! Тёзка Лукашенко вспоминает, как лично общался с Президентом

12 сентября 2024 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Меня зовут Александр Григорьевич! Тёзка Лукашенко вспоминает, как лично общался с Президентом-2

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Полесье – удивительный край и на природу, и на людей. Конечно, региону серьезно досталось от аварии на Чернобыльской АЭС. Больше остальных пострадала Гомельщина. Отсюда, от Полесского радиационно-экологического заповедника до украинского Чернобыля – порядка 50 километров. Тогда судьбоносное решение, продолжать жить на этих землях или нет, каждый принимал для себя самостоятельно.

Герой выпуска Александр Григорьевич Туровец в тот катастрофически сложный период для страны остался дома, помогая своим трудом, как и все те, кто принял такое же решение – выздороветь своему родному Полесью. Спустя столько лет видим – люди здесь живут абсолютно привычной жизнью. Работают, создают семьи, растят детей, за что своим Президент благодарен.

Президент спросил, как меня зовут, и просто удивился!

Меня зовут Александр Григорьевич! Тёзка Лукашенко вспоминает, как лично общался с Президентом-4

Александр Туровец, лесник Наровлянского участка Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:
Мы готовились встречать Президента, конечно, но это было тяжко на пасеке. Получилось, что я сидел и плел корзину, занимался своим делом. А Президент проводил совещание среди министров. Потом, по окончании совещания, направился прямо ко мне. Подходит, поздоровался, спросил, как меня зовут. Я сказал – Александр Григорьевич. Он просто удивился. Получился интересный разговор у нас. Даже и представить не мог, что так вот получилось. Я видел, он приезжал в Наровлю, выступал перед нами. Но чтобы так персонально… По телевизору ты через экран видишь, а тут вживую, метр.

Меня зовут Александр Григорьевич! Тёзка Лукашенко вспоминает, как лично общался с Президентом-6

Присаживайся, работай. Ты с Наровли сам? 
– Да. 
– А много вообще мужиков, которые этим занимаются? 
– Ну, сейчас это уже ушло. Раньше да, мы занимались. 
– Что, вообще один ты остался? 
– Не, может, не один, я не знаю.

Буду жив – внукам покажу. О семейном ремесле

Александр Туровец:
Оно идет с детства по наследству. Нас в семье было четверо. И все плели корзины.
– А кто вас научил? 
– Батька. Там, в принципе, и учиться нечего. Посмотрел, да и работай.

На зиму дубцы заготавливали, потому что зима есть зима. Заготовишь, на поле работы нет, только сельское хозяйство дома. Ну, а вечерами корзины. Пришел со школы, помог родителям. Передавать-то некому. Уже спросом не пользуется. Кому передавать? Уже уходит, забывается.

Внуки есть, буду жив еще – внукам покажу. Не все же в телефонах сидят. Есть и нормальные, без телефонов. Телефоны – это временно. Погулял-погулял, а работать, жить же надо.

Меня зовут Александр Григорьевич! Тёзка Лукашенко вспоминает, как лично общался с Президентом-8

Ты занимаешься этим профессионально или от случая к случаю? Или ты, допустим, механизатор, специалист и где-то вечером плетешь корзины? Или ты индивидуальный предприниматель? 
– Нет, я работаю в заповеднике. 

Александр Туровец:
Мы занимаемся промысловой ловлей рыбы. Ночные смены – нелегко, но привычка. Как в мои годы, уже идти на пенсии сидеть? Надо работать. 

Чем похож на Президента?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Говорил и повторю, наше золото – это люди, талантливые и трудолюбивые. Это не комплименты, это оценка сегодняшних достижений, достижений наших с вами.

Меня зовут Александр Григорьевич! Тёзка Лукашенко вспоминает, как лично общался с Президентом-10

– Лично вы похожи чем-то на Президента?
– Ну, конечно, я считаю, что похожи. Выходцы из деревень. Он из Могилевской области, я из Гомельской. Он Президент, я лесник. Он свои функции выполняет, я свои. Душевная черта – боль за Родину. Нас это все объединяет.

# Интервью # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий
12 сентября 2024 16:45

Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий

«За Президента я пойду в огонь и воду» – лесник Полесского заповедника
12 сентября 2024 16:37

«За Президента я пойду в огонь и воду» – лесник Полесского заповедника

«Сразу повывозили жён с детьми». Белорус вспомнил день аварии на ЧАЭС и рассказал, почему не уехал
12 сентября 2024 16:36

«Сразу повывозили жён с детьми». Белорус вспомнил день аварии на ЧАЭС и рассказал, почему не уехал