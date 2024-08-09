Белорус взял золото на Международной химической олимпиаде в Саудовской Аравии. Пообщались с юным талантом

Екатерина Яцкевич, ведущая: Расскажи про свои награды, здесь много медалей. Чем можешь гордиться?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Павел Батура, выпускник гимназии №10 г. Молодечно и Оксана Коляда, учитель химии гимназии №10 г. Молодечно.

Павел Батура, выпускник гимназии №10 г. Молодечно:

Всеми. Когда я был в 10 классе, поехал на 57-ю Международную Менделеевскую олимпиаду по химии в Казахстан – серебро, потом в Узбекистан – серебро, в 2024 году полетел в Китай – серебро, на 58-ю Международную Менделеевскую олимпиаду по химии. И на Международную химическую олимпиаду – золото.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Таланты нужно уметь рассмотреть в ученике. Как получилось, что вы увидели в нем этот талант?