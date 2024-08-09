Белорус взял золото на Международной химической олимпиаде в Саудовской Аравии. Пообщались с юным талантом
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Павел Батура, выпускник гимназии №10 г. Молодечно и Оксана Коляда, учитель химии гимназии №10 г. Молодечно.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Расскажи про свои награды, здесь много медалей. Чем можешь гордиться?
Павел Батура, выпускник гимназии №10 г. Молодечно:
Всеми. Когда я был в 10 классе, поехал на 57-ю Международную Менделеевскую олимпиаду по химии в Казахстан – серебро, потом в Узбекистан – серебро, в 2024 году полетел в Китай – серебро, на 58-ю Международную Менделеевскую олимпиаду по химии. И на Международную химическую олимпиаду – золото.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Таланты нужно уметь рассмотреть в ученике. Как получилось, что вы увидели в нем этот талант?
Оксана Коляда, учитель химии гимназии №10 г. Молодечно:
Когда у Паши в школе только началась химия, я восприняла его как успешного отличника, который добросовестно готовит все предметы. В то время он очень увлекался бальными танцами, я видела его увлеченным молодым человеком, творческим, прекрасно выступал на сцене. Я подумала, что если он начнет заниматься олимпиадами, это несовместимо. Четыре года назад я была уверена, что ему нужно будет выбирать между танцами и химией.
Екатерина Яцкевич:
Но Паша не оставил танцы, он еще и танцор!
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