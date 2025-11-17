Лавров: Мерц и его единомышленники не извлекли уроки из Нюрнберга

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова канцлера Германии Фридриха Мерца о его намерении вернуть Германии статус сильнейшей армии Европы показывают, что он и его сторонники не усвоили уроков Нюрнбергского процесса. Об этом пишет ТАСС.

По словам министра, подобные настроения в немецкой политике заметны уже около десяти лет, и нынешние заявления Мерца подтверждаются отказом от исторической ответственности.

«И вот сейчас, когда пришел канцлер Мерц и гордо заявил, что Германия обязана вновь стать сильнейшей армией Европы, это показывает, что никакие уроки не извлечены, по крайней мере господином Мерцем и его единомышленниками», – отметил он.

Фото: kremlin.ru