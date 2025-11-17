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ГАИ рекомендуют воздержаться от поездок в сложных погодных условиях, если не сменили летние покрышки

17 ноября 2025 08:22
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Резко ухудшились погодные условия. Заморозки, мокрый снег с дождем и гололедица требуют от водителей строгого соблюдения правил дорожного движения, особых навыков и тщательной подготовки автомобиля. Об этом напоминают в ГАИ.

ГАИ рекомендуют воздержаться от поездок в сложных погодных условиях, если не сменили летние покрышки-2

К 1 декабря водители обязаны произвести сезонную смену шин. Однако уже сейчас, если не успели поменять покрышки на зимние, лучше воздержаться от поездок в сложных погодных условиях.

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:
При осадках и гололедице снизьте скорость, увеличьте дистанцию, будьте предсказуемы. Чтобы не потерять контроль над автомобилем, все действия водителя должны быть плавными. С особой осторожностью проезжайте пешеходные переходы, закругления дорог, крутые подъемы и спуски, продуваемые участки местности. Все в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети – перевозиться в специальных удерживающих устройствах. 

Пешеходам необходимо понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства. Поэтому даже в разрешенных местах перед пересечением проезжей части убедитесь, что автомобили успели остановиться. 

ГАИ рекомендуют воздержаться от поездок в сложных погодных условиях, если не сменили летние покрышки-4

Пешеходам не стоит также забывать о необходимости обозначать себя световозвращающими элементами. Снимите наушники, чтобы слышать приближающийся транспорт. Госавтоинспекция организовала круглосуточный мониторинг ситуации на дорогах. Для обеспечения безопасных условий движения экипажи ДПС работают с синими проблесковыми маячками.

# ГАИ # Дороги

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