ГАИ рекомендуют воздержаться от поездок в сложных погодных условиях, если не сменили летние покрышки

Резко ухудшились погодные условия. Заморозки, мокрый снег с дождем и гололедица требуют от водителей строгого соблюдения правил дорожного движения, особых навыков и тщательной подготовки автомобиля. Об этом напоминают в ГАИ.

К 1 декабря водители обязаны произвести сезонную смену шин. Однако уже сейчас, если не успели поменять покрышки на зимние, лучше воздержаться от поездок в сложных погодных условиях.

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:

При осадках и гололедице снизьте скорость, увеличьте дистанцию, будьте предсказуемы. Чтобы не потерять контроль над автомобилем, все действия водителя должны быть плавными. С особой осторожностью проезжайте пешеходные переходы, закругления дорог, крутые подъемы и спуски, продуваемые участки местности. Все в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети – перевозиться в специальных удерживающих устройствах.

Пешеходам необходимо понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства. Поэтому даже в разрешенных местах перед пересечением проезжей части убедитесь, что автомобили успели остановиться.