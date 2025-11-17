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Депутаты Палаты представителей направляются в свои избирательные округа

17 ноября 2025 08:02
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Решать актуальные вопросы на местах. Депутаты Палаты представителей на этой неделе будут работать в избирательных округах. Парламентарии направляются в регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах – встречи с гражданами, прием обращений, обсуждение социальных и экономических вопросов. Такая практика позволяет напрямую общаться с избирателями, оперативно реагировать на их предложения и заботы.

Продолжатся изучение ассортимента и мониторинг цен на социально-значимые товары в объектах торговли и в организациях сети Белкоопсоюза, а также на лекарственные препараты в различных торговых точках. Особое внимание – организации питания в учреждениях образования.

Темой встреч в ходе единого дня информирования станет кибербезопасность и профилактика IT-преступности. Работа в округах – важная часть деятельности парламентариев, она помогает укреплять связь между органами власти и населением, а также критически оценивать ситуацию на местах, своевременность и эффективность решений, принимаемых для повышения качества жизни белорусов.

# Прием граждан

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