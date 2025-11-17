Фильм «Почтальон Победы» под Минском снимают кинематографисты из Беларуси, Казахстана и России

«Почтальон Победы». Под Минском кинематографисты Беларуси, Казахстана и России снимают военный художественный фильм. Этот проект станет первой за 35 лет полнометражной лентой совместного производства трех стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Действие фильма разворачивается в 1943 году на оккупированной территории Беларуси. В центре сюжета – 18-летний Азамат, простой парень, который ежедневно доставляет почту на передовую и мечтает совершить подвиг. Руководит съемочным процессом российский режиссер Айнур Аскаров, известный умением соединять документальную правду с тонкой линией человеческой судьбы.
Айнур Аскаров, режиссер (Россия):
Как режиссер я делаю все, чтобы эта картина понравилась зрителю. Она действительно необычная, у нас очень необычные герои. И, мне кажется, я картину про почтальонов, полевых военных почтальонов, еще не видел. И у нас кастинг очень интересный, яркий, все артисты замечательные. Поэтому, в целом, все составляющие для успешной картины у нас имеются.
Благодарю Минск, благодарю нашу команду, эту замечательную площадку, натурную площадку «Беларусфильма», что она дает возможность сделать нам такое историческое кино довольно достоверно.
Уже 17 ноября съемки на белорусской земле будут завершены. Впереди у команды работа в Самаре и Казахстане. Премьера «Почтальона Победы» запланирована на май 2026 года, когда страны будут отмечать 81-ю годовщину Великой Победы.