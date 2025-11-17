Фильм «Почтальон Победы» под Минском снимают кинематографисты из Беларуси, Казахстана и России

«Почтальон Победы». Под Минском кинематографисты Беларуси, Казахстана и России снимают военный художественный фильм. Этот проект станет первой за 35 лет полнометражной лентой совместного производства трех стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действие фильма разворачивается в 1943 году на оккупированной территории Беларуси. В центре сюжета – 18-летний Азамат, простой парень, который ежедневно доставляет почту на передовую и мечтает совершить подвиг. Руководит съемочным процессом российский режиссер Айнур Аскаров, известный умением соединять документальную правду с тонкой линией человеческой судьбы.

Айнур Аскаров, режиссер (Россия):

Как режиссер я делаю все, чтобы эта картина понравилась зрителю. Она действительно необычная, у нас очень необычные герои. И, мне кажется, я картину про почтальонов, полевых военных почтальонов, еще не видел. И у нас кастинг очень интересный, яркий, все артисты замечательные. Поэтому, в целом, все составляющие для успешной картины у нас имеются.

Благодарю Минск, благодарю нашу команду, эту замечательную площадку, натурную площадку «Беларусфильма», что она дает возможность сделать нам такое историческое кино довольно достоверно.