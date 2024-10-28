Лукашенко встретился с губернатором Сахалинской области России

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области России:

Сахалин – это центр транспортных артерий. И в этом смысле мы можем сотрудничать с любым уголком мира. Здесь никакой проблемы нет. Что нужно делать, чтобы с нами работать более эффективно? Надо войти в эти экологические программы – водородную, газовую. И тогда мы сможем приобретать еще больше. На всякий случай – у нас в карьере 150 БЕЛАЗов ходят. Если будем переводить на водород со временем, это большая зона развития. Но обе страны должны пройти достаточно сложный путь, где нужно проявить терпение. Нужно понять, что водород сегодня дороже, чем дизельное топливо. Но это топливо будущего. И если мы сегодня вместе пойдем в этот проект, тогда со временем, когда цены сблизятся, у нас появится опыт работы с водородом, а это очень сложная технология, это высокотехнологичные специалисты, которыми нужно заниматься. Таких людей должны быть тысячи. Для этого должны пройти годы.

Еще несколько направлений для сотрудничества между Беларусью и Сахалинской областью – транспортная логистика и строительная сфера. В частности, Александр Лукашенко предложил подключить Беларусь к созданию международного транспортно-логистического хаба на Сахалине.