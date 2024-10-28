Лукашенко: Беларусь и Россия в течение 5 лет могут выйти практически на полное импортозамещение

Беларусь и Россия в течение пяти лет могут выйти практически на полное импортозамещение. Такой тезис Президент Беларуси озвучил на встрече с губернатором Сахалинской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Валерий Лимаренко в качестве руководителя этого российского региона у нас впервые. В свое время он приезжал как глава «Атомэнергопроекта» и лично курировал работу по подготовке к строительству первого энергоблока БелАЭС. За высокий профессионализм, значительный вклад в реализацию данного проекта Валерий Лимаренко удостоен Благодарности Президента Беларуси, которую Александр Лукашенко ему вручил лично.
Что же касается экономических отношений, то товарооборот между Беларусью и Сахалинской областью в прошлом году составил около 23 миллионов долларов. Но есть куда расти, убеждены стороны. Ключевые направления для сотрудничества обозначил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы готовы с вами посотрудничать в плане инноваций, экологичного транспорта. Я знаю, что вы проводите эксперимент по созданию углеродной нейтральности. И первый в мире автомобиль-большегруз БЕЛАЗ будет работать, эксплуатироваться в результате вашего этого опыта, машина будет работать на водородном топливе. Мы также очень много делаем в плане экологичного транспорта, переводим на электротранспорт пассажирский транспорт. Мы уже два маршрута определили. От Минска до Жодино и от Могилева до Шклова. По 40-50 километров без дозаправки будут ходить электрические автобусы. Если у вас есть желание, мы можем работать и у вас, нашу технику поставить к вам, в этом плане поработать. Сельское хозяйство и продовольствие. Пожалуйста, если у вас будут какие-то пожелания в этом плане, мы готовы также с вами работать. И многие другие проблемы, которые вы увидите, обсудите. Может быть, заранее какой-то интерес есть к какой-то проблеме, которую мы умеем решать в Беларуси. Вы знаете, что вы нам люди не чужие. Еще во времена Кожемяко мы работали в Сахалине, кое-что сделали. Поэтому расстояние здесь не имеет никакого значения. Будем с вами сотрудничать и работать.
В развитие разговора Александр Лукашенко также предложил подключить Беларусь к созданию международного транспортно-логистического хаба на Сахалине.