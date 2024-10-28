Лукашенко: Беларусь и Россия в течение 5 лет могут выйти практически на полное импортозамещение

Беларусь и Россия в течение пяти лет могут выйти практически на полное импортозамещение. Такой тезис Президент Беларуси озвучил на встрече с губернатором Сахалинской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Лимаренко в качестве руководителя этого российского региона у нас впервые. В свое время он приезжал как глава «Атомэнергопроекта» и лично курировал работу по подготовке к строительству первого энергоблока БелАЭС. За высокий профессионализм, значительный вклад в реализацию данного проекта Валерий Лимаренко удостоен Благодарности Президента Беларуси, которую Александр Лукашенко ему вручил лично.

Что же касается экономических отношений, то товарооборот между Беларусью и Сахалинской областью в прошлом году составил около 23 миллионов долларов. Но есть куда расти, убеждены стороны. Ключевые направления для сотрудничества обозначил Александр Лукашенко.