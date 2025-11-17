Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинцам сложно свергнуть киевский режим президента Владимира Зеленского, поскольку в стране уничтожены или вытеснены политические силы, способные организовать сопротивление. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, режим закрыл 11 партий, включая партию «Оппозиционную платформу – За жизнь» (лидером которой являлся), а также применил репрессии против журналистов, священников и общественных деятелей.

Медведчук отметил, что возможны только стихийные протесты, но они не перерастут в организованное противостояние, поскольку несогласные либо находятся в тюрьмах, либо покинули страну.

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