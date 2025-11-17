Из-за обрушения медной шахты в ДР Конго погибли не менее 32 человек

В деревне Мулондо на юго-востоке ДР Конго произошло обрушение на кустарной медной шахте. Об этом пишет РИА Новости.

По официальным данным, погибли по меньшей мере 32 человека, однако ассоциация кустарных горняков сообщает о 49 пострадавших и десятках пропавших без вести.

Губернатор Луалабы назвал причиной инцидента дождь, который ослабил почву. В то же время представители гражданского общества утверждают, что обрушение могло быть связано с конфликтом между шахтерами и военными, сопровождавшимся стрельбой и разрушением импровизированного моста.

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