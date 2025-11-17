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В супермаркетах Берлина на обычные продукты теперь ставят защиту от краж

17 ноября 2025 08:11
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В супермаркетах Берлина начали ставить защиту от краж на мясо и рыбу. Теперь на упаковки говядины, гуляша, рыбы и суши клеят специальные желтые наклейки с пиктограммой замка и надписью «Защищенный товар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технологии, которые раньше применяли для защиты смартфонов или дорогого алкоголя, теперь появляются на обычных продуктах питания. В 2024 году магазины Германии потеряли почти 5 миллиардов евро из-за недостачи товаров. Около трети всех краж совершают организованные преступные группы, а остальные – обычные покупатели и даже сотрудники. В прошлом году зарегистрировали более 400 тысяч таких случаев.

# Кризис в ЕС # Кража

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