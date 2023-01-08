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Арина Соболенко одержала победу на турнире в Аделаиде

08 января 2023 07:55
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Новости Беларуси. Арина Соболенко – чемпионка теннисного турнира категории WTA-500 в австралийской Аделаиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Арина Соболенко одержала победу на турнире в Аделаиде-1

Соперницей белоруски стала представительница Чехии Линда Носкова. К слову, эта спортсменка – настоящее открытие турнира. В полуфинальном поединке Линда неожиданно победила вторую ракетку мира Унс Джабир из Туниса. А в четвертьфинале была бита еще одна белоруска Виктория Азаренко.  

Арина Соболенко одержала победу на турнире в Аделаиде-4

Но Арина Соболенко стала для чешки непреодолимым препятствием. В первом сете наша теннисистка была увереннее и на голову выше – 6:3. Вторая партия протекала в упорной и неуступчивой борьбе и перешла на тай-брейк, где со счетом 7:4 победу праздновала белоруска! Для Арины Соболенко этот финал стал уже 19-м в карьере и 11-м победным!  

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# Теннис # Арина Соболенко # Линда Носкова # Фотофакт

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