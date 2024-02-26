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Лукашенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием

26 февраля 2024 07:36
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Президент Беларуси поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем и выразил надежду на скорую встречу, которая, как уверен глава государства, откроет новую страницу в отношениях Минска и Анкары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаю Вас как стойкого и мудрого политика и человека, полностью преданного служению интересам своей Родины. Вы добились значительных достижений на государственной ниве, реализовали себя в различных отраслях. Чрезвычайная профессиональная активность, свойственные Вам харизма и прагматизм вызывают настоящее уважение.

# Беларусь-Турция # общество # Александр Лукашенко # Реджеп Тайип Эрдоган

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