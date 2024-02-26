Во всех лесах Беларуси к началу пожароопасного сезона появится видеонаблюдение

Первая на пространстве СНГ и одна из немногих стран Европы. Беларусь обеспечит 100-процентное покрытие всех территорий лесного фонда видеонаблюдением. Сделать это Министерство лесного хозяйства планирует к началу пожароопасного сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас для раннего обнаружения и своевременного тушения пожаров работает система видеонаблюдения, в которой почти 400 камер. В 2023 году удалось оперативно реагировать на ЧП и не допустить больших возгораний. Средняя площадь очага составила 0,44 гектара – это исторический минимум. Произошло при этом и семь крупных возгораний – на площади более пяти гектаров. Каждая такая ситуация детально изучена, виновных привлекли к ответственности. Техническое вооружение в вопросе защиты лесов продолжится. В числе основных задач – переход на новую радиосвязь на короткой волне и оптимизация авиационного патрулирования.