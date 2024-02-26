Прямой эфир

Генсек Совета МПА СНГ: в Беларуси сделали всё возможное, чтобы выборы прошли на качественном уровне

26 февраля 2024 03:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь достойно прошла очередной экзамен. В единый день голосования наши граждане решили, кто будет представлять их в местных Советах, а также в нижней палате парламента. Высоко оценили проведение электоральной кампании в нашей стране международные наблюдатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек Совета МПА СНГ: в Беларуси сделали всё возможное, чтобы выборы прошли на качественном уровне-1

Никаких грубых нарушений ни в ходе досрочного голосования, ни в основной день зафиксировано не было. Как отмечают международные эксперты, белорусы – от молодежи до людей преклонного возраста – ответственно подошли к участию в общественно-политической жизни страны.

Генсек Совета МПА СНГ: в Беларуси сделали всё возможное, чтобы выборы прошли на качественном уровне-4

Сабир Гаджиев, международный наблюдатель от СНГ:
Большая явка говорит не только об активной жизненной позиции избирателей – граждан Беларуси. Она также говорит о доверии к избирательному процессу. Я бы сказал больше, что это доверие, то есть избиратель считает, что его голос будет учтен. И он, доверяя этому процессу, приходит.

Генсек Совета МПА СНГ: в Беларуси сделали всё возможное, чтобы выборы прошли на качественном уровне-7

Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь Совета МПА СНГ:
В Беларуси вообще сделано все возможное, чтобы на очень качественном уровне все прошло. Отмечаем всегда подготовку Центральной избирательной комиссии, всех участковых избирательных комиссий. Все очень хорошо знают свою работу. Все отвечают на те вопросы, которые мы задаем.

Всего на выборы были аккредитованы около 300 международных наблюдателей. Это эксперты от СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Евросоюза. Свою окончательную оценку они озвучат сегодня, 26 февраля.

# Выборы в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В ЦИК обнародовали фамилии депутатов Палаты представителей восьмого созыва
25 февраля 2024 23:39

В ЦИК обнародовали фамилии депутатов Палаты представителей восьмого созыва

Самые яркие моменты единого дня голосования в регионах Беларуси – вот как это было
25 февраля 2024 21:30

Самые яркие моменты единого дня голосования в регионах Беларуси – вот как это было

Азарёнок и Петровский о провокации в ТЦ: они увидели призраки 2020 года! Но явка на выборах, наоборот, начала расти
25 февраля 2024 21:12

Азарёнок и Петровский о провокации в ТЦ: они увидели призраки 2020 года! Но явка на выборах, наоборот, начала расти