Генсек Совета МПА СНГ: в Беларуси сделали всё возможное, чтобы выборы прошли на качественном уровне

Беларусь достойно прошла очередной экзамен. В единый день голосования наши граждане решили, кто будет представлять их в местных Советах, а также в нижней палате парламента. Высоко оценили проведение электоральной кампании в нашей стране международные наблюдатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никаких грубых нарушений ни в ходе досрочного голосования, ни в основной день зафиксировано не было. Как отмечают международные эксперты, белорусы – от молодежи до людей преклонного возраста – ответственно подошли к участию в общественно-политической жизни страны.

Сабир Гаджиев, международный наблюдатель от СНГ: Большая явка говорит не только об активной жизненной позиции избирателей – граждан Беларуси. Она также говорит о доверии к избирательному процессу. Я бы сказал больше, что это доверие, то есть избиратель считает, что его голос будет учтен. И он, доверяя этому процессу, приходит.

Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь Совета МПА СНГ:

В Беларуси вообще сделано все возможное, чтобы на очень качественном уровне все прошло. Отмечаем всегда подготовку Центральной избирательной комиссии, всех участковых избирательных комиссий. Все очень хорошо знают свою работу. Все отвечают на те вопросы, которые мы задаем.

Всего на выборы были аккредитованы около 300 международных наблюдателей. Это эксперты от СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Евросоюза. Свою окончательную оценку они озвучат сегодня, 26 февраля.