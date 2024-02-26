Вадим Елфимов, политолог:

Как известно, литературная и мультяшная Старуха Шапокляк была очень подвижная и очень вредная, не могла дня прожить, чтобы не наделать людям гадостей. Отличительные приметы: шляпа Шапокляк падает на длинный нос, из-за которого черный глаз сверлит пространство в поисках невинной жертвы. А еще старушка поет: «Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя».

Ну, вылитая Урсула фон дер Ляйен! Та славится только плохими делами. И Крыска Лариска у Урсулы тоже имеется – выпрыгивает и запрыгивает в ридикюль, сшитый по моде холодной войны – эту роль блестяще выполняет Зеленский. У которого тоже глаз горит! Впрочем, не так уж и блестяще… Бегство из Авдеевки под ударами русской армии только украинская пропаганда «с сала, с дуру, с самогону» пытается представить как «блестящий обман, который не позволил ВСУ попасть в котел». В общем, блестящий драп с поджаренными пятками.

Но сейчас речь об Урсуле фон дер Ляйен. Помните из книжек, ее сестричка Шапокляк в конце концов стала на путь исправления. Правда, для этого ей пришлось попасть в капкан. А разве Авдеевский провал – это не капкан для всего НАТО, Еврокомиссии и Урсулы персонально? Но Урсула на путь исправления никогда не станет. И никогда не уйдет по своей воле со сцены. Она вообще прямолинейная, как вязальная спица в шляпе Шапокляк. «У меня же лучшие в мире плохие качества! – думает она про себя. – В этом смысле я великолепна. За что же меня снимать? Меня двигать надо, причем вверх!»