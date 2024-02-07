Выборы для всех! Как в Беларуси помогут особенным избирателям?

Новости Беларуси. Порядка 8 тысяч волонтеров помогут маломобильным избирателям попасть на свои участки. Добровольцы сопроводят людей с ограниченными возможностями и тех, кто нуждается в помощи при передвижении, например, мам с колясками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как это делать корректно, 7 февраля объясняли во время волонтерского интенсива. Он охватил все регионы. Накануне выборов добровольцы обучаются всем тонкостям взаимодействия с особенными избирателями, включая отдельные элементы шрифта Брайля и сурдоперевода.

Таким избирателям нужно больше времени и внимания по объективным причинам. Для них высокая ступенька или слишком шумное помещение может стать существенным препятствием еще на пути к избирательному участку. Создать равные условия для всех – значит предусмотреть все нюансы. А их немало. Пандусы, перила, яркие указатели, шрифты Брайля и волонтеры, которые готовы прийти на помощь в любую минуту. Как это делать правильно и корректно, сегодня учились тысячи добровольцев по всей стране. В их обязанности будет входить сопровождение и помощь маломобильных избирателей, но только до кабинки для голосования.

Анастасия Кравцова, заведующая отделом программной и организационно-кадровой работы Могилевского областного комитета БРСМ:

Может быть, какая-то консультативная помощь им будет требоваться, мы включаемся активно, работаем очень достойно в данном направлении. Я думаю, после сегодняшнего нашего интенсива, который проходит в Белорусско-Российском университете, ребята полученные знания с легкостью будут использовать в повседневной жизни. И особенно они им пригодятся именно в единый день голосования.