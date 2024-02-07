Казаков: наши айтишники, работающие на американский бизнес, – это реклама нашего белорусского образования

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

На самом деле, очень важно, что мы провели уже II Форум регионов Беларуси и Узбекистана. Когда представители регионов прилетают, они действительно начинают разговаривать о том бизнесе, который сейчас уже имеет какие-то реальные масштабы. Да, мы действительно можем поставлять оттуда хлопок. Да, мы действительно можем поставлять туда произведенную из узбекского хлопка какую-то продукцию. Но в том числе это и наша продукция, которая производится на молочных и мясокомбинатах. Это наша сельхозтехника.

Например, у нашего Минского тракторного завода была линейка именно хлопкоуборочных комбайнов еще во времена СССР. Ну и плюс ко всему очень большое количество таких презентационных моментов, когда наши вузы предлагают узбекским студентам приезжать и получать здесь образование. Например, белорусское медицинское образование в Узбекистане очень серьезно ценится. Да, я знаю много историй о том, как наши айтишники релоцировались в Ташкент и приехали туда для того, чтобы создавать там компании, которые будут работать на американский бизнес. Но ведь вы должны понимать, что это белорусское образование, которое приезжает туда вместе с нашими айтишниками, оно является очень хорошей рекламацией [рекламой – прим. ред.] для того, чтобы потом приехать сюда и учиться, в том числе и в технических вузах. Поэтому я думаю, что у нас достаточно большой спектр взаимных притягательных интересов и точек, которые мы сможем развивать.

Ташкент, Узбекистан – это страна с большими возможностями, с большими деньгами. Эта страна, граничащая с Китаем, страна-транзитер. Мы можем создавать какие-то предприятия, в том числе и на территории Узбекистана, чтобы выходить на рынок соседних стран, например, Кыргызстана или Таджикистана.

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