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Рачиловский: люди любят стримы Азарёнка, надо расширять формат авторских рубрик

07 февраля 2024 17:55
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Рачиловский: люди любят стримы Азарёнка, надо расширять формат авторских рубрик-1

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Очень хороший пример – телеканал СТВ. Это авторские рубрики, где ведущий сам определяет риторику, повестку и может быть местами жестким. Если зрителю нравится, он будет смотреть, если нет, то нет.

Люди любят активную аналитику, свежие комментарии, доступную информацию, смотрят ваши программы, стримы Григория Азаренка и получают оттуда то, чего не увидят банально по телевизору. Поэтому надо продолжать формат авторских рубрик, расширять и понимать, что автор несет ответственность за свое слово.

Рачиловский: люди любят стримы Азарёнка, надо расширять формат авторских рубрик-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Сколько секунд вы готовы слушать меня или Азаренка в TikTok?

Александра Шевченко, учащаяся Колледжа бизнеса и права:
До минуты.

Артем Садовский, студент Белорусского государственного университета:
Будете появляться чаще – будем чаще слушать. Все просто.

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# Журналистика # общество # Никита Рачиловский # Евгений Пустовой # Артем Садовский

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