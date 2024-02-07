Рачиловский: люди любят стримы Азарёнка, надо расширять формат авторских рубрик

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Очень хороший пример – телеканал СТВ. Это авторские рубрики, где ведущий сам определяет риторику, повестку и может быть местами жестким. Если зрителю нравится, он будет смотреть, если нет, то нет.
Люди любят активную аналитику, свежие комментарии, доступную информацию, смотрят ваши программы, стримы Григория Азаренка и получают оттуда то, чего не увидят банально по телевизору. Поэтому надо продолжать формат авторских рубрик, расширять и понимать, что автор несет ответственность за свое слово.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Сколько секунд вы готовы слушать меня или Азаренка в TikTok?
Александра Шевченко, учащаяся Колледжа бизнеса и права:
До минуты.
Артем Садовский, студент Белорусского государственного университета:
Будете появляться чаще – будем чаще слушать. Все просто.
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