Лукашенко – послу Узбекистана: если мы реализуем торговлю с третьими странами, это уже будет прорыв!
Беларусь всегда искренне встречает друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кстати, с победой на выборах Ильхама Алиева Александр Лукашенко поздравлял по телефону вместе с Шавкатом Мирзиёевым во время визита в Узбекистан. Еще свежи в памяти достигнутые там договоренности, которые выходят за рамки двусторонних, а носят и межрегиональный характер. Послу остается ковать железо, пока горячо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все понятно, мы должны договоренности реализовать. Вы все слышали, видели. Вы наш друг, но то, о чем мы договорились, нам нужно продвинуться значительно до конца года. Ибо Шавкат нас будет очень сильно критиковать.
Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекисана в Беларуси:
Спасибо, глубоко уважаемый Президент! Я, участвуя в мероприятиях, убедился, что наши экономики взаимодополняют друг друга. И руководство Узбекистана, и министр иностранных дел поставили мне задачу сделать совместные проекты, которые нацелены на освоение третьих рынков. Узбекистан, находясь в макрорегионе, как лидирующее государство и по экономике, и в политике весьма заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве с нашим дружественным партнером, Беларусью.
– Вот если мы реализуем, за что вы отвечаете, торговля с третьими странами, это уже будет прорыв!
Читайте также:
Президент – послу Омана: «У вас прекрасные люди. Давайте сотрудничать!»
Лукашенко – послу Азербайджана: «Передайте привет Ильхаму, скоро встретимся»
Их точно не перепутаешь! Посмотрите, в чем послы вручали верительные грамоты во Дворце Независимости