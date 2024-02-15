Лукашенко – послу Узбекистана: если мы реализуем торговлю с третьими странами, это уже будет прорыв!

Беларусь всегда искренне встречает друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, с победой на выборах Ильхама Алиева Александр Лукашенко поздравлял по телефону вместе с Шавкатом Мирзиёевым во время визита в Узбекистан. Еще свежи в памяти достигнутые там договоренности, которые выходят за рамки двусторонних, а носят и межрегиональный характер. Послу остается ковать железо, пока горячо.