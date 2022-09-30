Лукашенко – послам: вы приехали в дружественную Беларусь. Никто из вас не пожалеет об этом

Новости Беларуси. Как достичь мира в Украине и спасти голодающих жителей земли? О глобальном в международных отношениях высказался Президент Беларуси, принимая верительные грамоты послов иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь в равной степени заинтересована в развитии отношений и с развивающимися, и с развитыми странами, главный критерий для желающих стать нашими партнерами – конструктивный диалог и взаимоуважение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы заинтересованы в развитии всего спектра двусторонних отношений с Республикой Бенин. На принципах взаимоуважения, открытого и конструктивного диалога. Очевидно, что именно такой диалог, а не санкции и упреки, позволяет найти решение самых трудных вопросов и двигаться вперед, притом при любых обстоятельствах. Ожидаем от нейтральной Швейцарии подлинно взвешенной и рассудительной позиции, ценных идей и инициатив на благо двустороннего сотрудничества. Мы к этому готовы.

И в завершение церемонии – бокал «Советского шампанского». Мы ценим традиции. И уже неформально несколько важных слов тем, кому руководители стран доверили, представлять их интересы на территории нашей страны.