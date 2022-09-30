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Лукашенко – послам: вы приехали в дружественную Беларусь. Никто из вас не пожалеет об этом

30 сентября 2022 18:27
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Новости Беларуси. Как достичь мира в Украине и спасти голодающих жителей земли? О глобальном в международных отношениях высказался Президент Беларуси, принимая верительные грамоты послов иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь в равной степени заинтересована в развитии отношений и с развивающимися, и с развитыми странами, главный критерий для желающих стать нашими партнерами – конструктивный диалог и взаимоуважение.

Лукашенко – послам: вы приехали в дружественную Беларусь. Никто из вас не пожалеет об этом-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы заинтересованы в развитии всего спектра двусторонних отношений с Республикой Бенин. На принципах взаимоуважения, открытого и конструктивного диалога. Очевидно, что именно такой диалог, а не санкции и упреки, позволяет найти решение самых трудных вопросов и двигаться вперед, притом при любых обстоятельствах.

Ожидаем от нейтральной Швейцарии подлинно взвешенной и рассудительной позиции, ценных идей и инициатив на благо двустороннего сотрудничества. Мы к этому готовы.

Лукашенко – послам: вы приехали в дружественную Беларусь. Никто из вас не пожалеет об этом-4

И в завершение церемонии – бокал «Советского шампанского». Мы ценим традиции. И уже неформально несколько важных слов тем, кому руководители стран доверили, представлять их интересы на территории нашей страны.

Лукашенко – послам: вы приехали в дружественную Беларусь. Никто из вас не пожалеет об этом-7

Александр Лукашенко:
Вы приехали в мирную, дружественную Беларусь. Я вам гарантирую: никто из вас не пожалеет об этом, неважно, с каким бы настроением вы сюда ни приехали.

Лукашенко – послам: вы приехали в дружественную Беларусь. Никто из вас не пожалеет об этом-10

С этого дня процедура вступления в свои обязанности чрезвычайного и полномочного посла каждой из 11 стран официально завершена. И от каждого из этих людей теперь в очень высокой степени зависит какой будут знать Беларусь жители ОАЭ, Аргентины, Бенина, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Мальты, Мьянмы, Палестины, Судана и Швейцарии. Хотелось бы, чтобы каждая из сторон всю меру ответственности понимала в равной степени.

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# Международное сотрудничество # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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